Без малого к 36 годам в колонии приговорил Берёзовский городской суд четверых малолетних участников жестокой расправы над 20-летним инвалидом, который от полученных травм скончался. Один из школьников расплакался в зале суда, но это не смягчило судью.

Без малого к 36 годам в колонии приговорил Берёзовский городской суд четверых малолетних участников жестокой расправы над 20-летним инвалидом, который от полученных травм скончался. Один из школьников расплакался в зале суда, но это не смягчило судью.Резонансный случай произошел 10 августа 2018 года: подростки поначалу издевались над Дмитрием Рудаковым из-за заторможенной речи, а затем завели за гаражи и принялись избивать. Избиение не прекратилось даже после того, как инвалид потерял сознание, — юные хулиганы прыгали у него на голове, в то время как их снимала на видео 13-летняя знакомая.Полицейские быстро вышли на след подозреваемых, тем более все они состояли на учете и познакомились на сеансах у психолога. Под стражу был взят самый старший из них — 16-летний Богдан, который к тому времени проходил по делу об угоне автомобиля. Немногим позже его приговорили к году ограничения свободы, но оставили в СИЗО.Во вторник, 23 апреля, суд признал всех подростков виновными в убийстве Дмитрия Рудакова. Богдану дали 9 лет 9 месяцев, его 15-летний приятель получил 9 лет в воспитательной колонии. Их подельники проведут в "зазаборье" 8 лет и 8 месяцев и 8 с половиной лет соответственно.Один из подростков заплакал во время оглашения приговора, однако жалости к себе не снискал."Они не раскаиваются, они только боятся колонии, которая их все равно не исправит", — уверена мама убитого Дмитрия Елена.На обжалование приговора у подростков будет 10 дней. Их спутница, снимавшая расправу на видео, была отправлена в спецшколу в Пермь.