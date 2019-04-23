Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические антинаркотические мероприятия в школах Зеленограда...

В период проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции сотрудник ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве Светлана Хальзова посетила несколько городских школ с антинаркотическими беседами.В школах были организованы интересные тематические классы. В ГБОУ Школа № 1692 совместно со специалистом по социальной работе филиала наркотического диспансера № 10 МНПЦ ДЗМ состоялась профилактическая лекция: «Мы за здоровый образ жизни!», где присутствующим продемонстрировали презентацию, созданную учащимися школы о здоровом образе жизни.В ГБОУ Школа № 842 проведена викторина: «Вредные привычки человека!», в ходе которой школьникам была показана презентация о влиянии алкоголя, никотиносодержащей продукции и наркотических средств на организм человека.В ГБОУ Школа № 609 ребятам продемонстрировали мультипликационные фильмы, подготовленные общественной организацией «Общее дело»: «Опасное погружение», «Тайны едкого дыма», а в ГБОУ Школа № 1194 – антинаркотический ролик: «Жизнь!» На профилактических антинаркотических мероприятиях Светлана Хальзова рассказала об уголовной и административной ответственности, предусмотренной законодательством РФ за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Специалист наркотического диспансера напомнила школьникам о вредном влиянии на организм человека наркотических средств и о мифах, связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ.После проведенных лекций сотрудница полиции ответила ребятам, на волнующие их вопросы. Со старшеклассниками обсуждались вопросы, связанные с необходимостью и условиями сохранения здоровья как составляющей жизненного успеха, формами проведения досуга, способствующими физическому и духовно-нравственному развитию подростков.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве