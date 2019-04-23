Она нуждается в принудительном лечении

Она нуждается в принудительном леченииРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Петушинского района. Ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного.Летом прошлого года женщина родила третьего ребенка. После выписки она впала в послеродовую депрессию, сопровождающуюся паническими атаками.Утром 7 июля женщина плохо себя чувствовала, раздражалась от всего, в том числе плача маленькой девочки. В нервном расстройстве она положила подушку на лицо малышки. Услышав хрипы, женщина испугалась и вызвала врачей скорой помощи. Ребенка немедленно доставили в реанимацию.По результатам психиатрической экспертизы специалисты констатировали у женщины хроническое психическое расстройство личности, е признали невменяемой и нуждающейся в лечении.Два сына и маленькая дочка находятся под присмотром отца. В отношении семьи осуществляется постоянный контроль со стороны органов опеки.