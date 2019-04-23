Четырехэтажный дом рухнул в Стамбуле, повредив несколько припаркованных рядом автомобилей. Очевидцы сняли на видео момент обрушения.

Четырехэтажный дом рухнул в Стамбуле, повредив несколько припаркованных рядом автомобилей, сообщает Hurriyet. Очевидцы сняли на видео момент обрушения.Инцидент произошел в 14:15 22 апреля в районе Кягытхане. Первой из-за постоянного размытия пород в понедельник рухнула подпорная стена расположенной в нескольких метрах заброшенной стройплощадки, после чего жителей опасного здания и 10 рядом стоящих домов эвакуировали. Спустя несколько часов постройка накренилась и свалилась с обрыва, повредив несколько машин, которые спасатели не дали отогнать от стен.В результате ЧП никто не пострадал. Как скоро жители смогут вернуться в свои дома, остается неизвестным.В начале февраля в Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом, погиб 21 человек.