Ему придется выплатить крупный штраф

Ему придется выплатить крупный штрафСеливановский районный суд вынес приговор местному жителю. Юношу признали виновным в уклонении от прохождения военной службы.Молодой человек надлежащим образом был извещен о необходимости явки в назначенное время в отдел военного комиссариата в Муроме. Желая избежать несения военной службы по призыву, не имея на это уважительных причин и законных оснований, парень дважды не явился на указанные мероприятия.Также юноша не пришел в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы.Вину в совершенном преступлении он признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.