Ему придется выплатить крупный штраф
Ему придется выплатить крупный штраф
Селивановский районный суд вынес приговор местному жителю. Юношу признали виновным в уклонении от прохождения военной службы.
Молодой человек надлежащим образом был извещен о необходимости явки в назначенное время в отдел военного комиссариата в Муроме. Желая избежать несения военной службы по призыву, не имея на это уважительных причин и законных оснований, парень дважды не явился на указанные мероприятия.
Также юноша не пришел в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы.
Вину в совершенном преступлении он признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.