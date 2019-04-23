Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы. Гонщик-экстремал
отделался многочисленными переломами.
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы. Гонщик-экстремал
отделался многочисленными переломами.
Британец Эдриан Оуэн не справился с управлением своего байка
на горной трассе. Мотоциклист выжил, и из больницы шлет благодарности всем, кто
принимал участие в операции по его спасению.
"Мне крайне повезло, что я выжил. Я бы хотел
поблагодарить спасателей, команду санавиации, медперсонал и всех, кто помог мне
выжить", – пишет Оуэн в Facebook.
Спасатели доставили мотоциклиста в больницу на вертолете.
Врачи подозревают перелом двух позвонков. Кроме того, у байкера сломаны колено,
запястье и челюсть.