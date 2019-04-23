Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы. Гонщик-экстремал отделался многочисленными переломами.

Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы. Гонщик-экстремалотделался многочисленными переломами.Британец Эдриан Оуэн не справился с управлением своего байкана горной трассе. Мотоциклист выжил, и из больницы шлет благодарности всем, ктопринимал участие в операции по его спасению."Мне крайне повезло, что я выжил. Я бы хотелпоблагодарить спасателей, команду санавиации, медперсонал и всех, кто помог мневыжить", – пишет Оуэн в Facebook.Спасатели доставили мотоциклиста в больницу на вертолете.Врачи подозревают перелом двух позвонков. Кроме того, у байкера сломаны колено,запястье и челюсть.