Строительство Центра художественной гимнастики в Лужниках вышло на финишную прямую - там началась чистовая отделка и установка оборудования. Первые соревнования в центре пройдут уже летом. А ко Дню города должен открыться и Дворец водных видов спорта.

Строительство Центра художественной гимнастики в "Лужниках" вышло на финишную прямую — там началась чистовая отделка и установка оборудования. Первые соревнования в центре пройдут уже летом. А ко Дню города должен открыться и Дворец водных видов спорта.Зеркальные фасады, легкая воздушная конструкция, элегантные формы: строительство Центра художественной гимнастики еще не закончилось, но его уже называют самым изящным в "Лужниках". Силуэт здания — символ утонченности этого вида спорта. Крыша центра не просто в виде ленты, она золотая, ведь со всевозможных турниров российские гимнастки всегда привозят медали высшей пробы.Соответствовать пришлось и строителям. Конструкция здания — проект технологически сложный. Рабочие вручную выкладывают мозаикой колонны под хохлому, пол тоже с традиционными русскими узорами. А на трибунах уже устанавливают кресла."Сейчас мы приступили к монтажу блитчеров — это та конструкция, которая позволит увеличить вместимость арены. Она будет сборно-разборная, раздвижная, на ней будут установлены кресла. Около 1000 посадочных мест мы обеспечим с помощью этих конструкций", — рассказывает Максим Кузнецов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".Зал и трибуны спроектированы так, что здесь можно будет проводить любые соревнования и даже концерты. Строители уже смонтировали звуковые и световые установки. А еще в центре появятся общежитие, залы для тренировок, медицинский комплекс, допинг-контроль и даже СПА.СПА будет и в здании по соседству — новом Дворце водных видов спорта, где в хорошую погоду можно будет не только плавать, но и загорать."Мы находимся как раз под раздвижной кровлей — 5 элементов с этой стороны и 5 элементов с стороны. Как раз по центру она будет раздвигаться", — показывает Мурат Ахмадиев, начальник отдела строительного контроля большой спортивной арены "Лужники".Водные горки, волновые бассейны, развлечения и аттракционы на любой вкус. Но сердце этого дворца все же спортивный бассейн — здесь будут проводить соревнования мирового уровня. В будущем холле уже просматриваются очертания исторического горельефа, украшавшего фасад здания. Его после реставрации разместят внутри здания. А увеличенную копию уже можно увидеть снаружи. Строители выходят на финишную прямую, готовят всем подарок ко Дню города."Мы к концу лета, к началу августа где-то планируем полностью закончить строительство, и ко Дню города хотим полноценно запустить его в эксплуатацию", — говорит Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.Полностью закончить реконструкцию комплекса "Лужники" планируют к 2021 году. Помимо Центра художественной гимнастики и Дворца водных видов спорта здесь строят ледовый комплекс "Кристалл" и Центр тенниса.