На этой неделе телеканал Россия 1 покажет финальные эпизоды сериала Зулейха открывает глаза. Между тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что лента достигла успеха в эфире.

На этой неделе телеканал "Россия 1" покажет финальныеэпизоды сериала "Зулейха открывает глаза". Между тем уже сейчас можно суверенностью говорить, что лента достигла успеха в эфире.Премьерный показ драмы состоялся 13 апреля. Картинарежиссера Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза" стартовала удачнее остальных сериалов.За первую неделю трансляции лента побила сразу несколькорекордов. Первые пять эпизодов вызвали активный зрительский интерес: теленовеллао храброй Зулейхе возглавила топ-20 популярных сериалов, выходящих впрайм-тайм. Картина Анашкина опередила конкурентов со значительным отрывом.Смотрели сериал "Зулейха открывает глаза" не только потелевизору. Лента приковала внимание пользователей Сети. К 21 апреляпервые пять эпизодов набрали суммарно более девяти миллионов просмотров на "Ютуб".Каждая из серий в день премьеры попадала в тренды русскоязычногосектора видеохостинга. Два миллиона раз теленовеллу посмотрели наофициальном сайте .Сериал спровоцировалбурную общественную дискуссию. Народ разделился на два противоборствующихлагеря: одни ругали авторов и картину, обвиняя в очернении историческогонаследия, другие отмечали, что лента правдиво показывает ужасыраскулачивания. В сериале снялись: ЧулпанХаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов и другие.