Охота за сокровищами на затонувших кораблях может казаться кому-то сюжетом из приключенческой книги или же детской игрой. Однако на дне моря действительно много кораблей, которые потерпели крушение, а следовательно, всегда найдутся те, кто захочет посмотреть, что там внутри. Более того, современные технологии позволяют опускаться на большие глубины и искать сокровища в самых плохо доступных местах.

Охота за сокровищами на затонувших кораблях может казаться кому-то сюжетом из приключенческой книги или же детской игрой. Однако на дне моря действительно много кораблей, которые потерпели крушение, а следовательно, всегда найдутся те, кто захочет посмотреть, что там внутри.Более того, современные технологии позволяют опускаться на большие глубины и искать сокровища в самых плохо доступных местах.Ниже мы расскажем о самых известных затонувших кораблях древности, которые были обнаружены искателями сокровищ.Антикитерский корабльЭтот древний корабль, затонувший в начале I века до н. э. у греческого острова Андикитира, был обнаружен греческой экспедицией в 1900 году. К 1902 году, кроме многочисленных небольших предметов, были подняты статуи "головы философа", мальчика, метателя диска, "Антикитерского эфеба", Геракла, мраморного быка и бронзовая лира.Наиболее известная находка была сделана 17 мая 1902 года, когда археолог Валериос Стаис нашел антикитерский механизм. Этот механизм долгое время считали древними механическими часами, однако сейчас распространено мнение, что это некое подобие аналогового компьютера.Nuestra Señora de AtochaЭтот испанский корабль затонул 6 сентября 1622 года у побережья Флориды в результате шторма. Судно перевозило в Испанию значительные ценности, в том числе золотые и серебряные слитки, серебряные монеты общим весом более 40 тонн, а также табак, медь, оружие и драгоценности. Точное место крушения галеона было обнаружено после многолетних поисков 20 июля 1985 года искателем сокровищ Мелом Фишером. Со дна были подняты ценности на общую сумму $450 миллионов.Queen Anne’s RevengeКорабль под названием "Месть королевы Анны" был построен в 1710 году под названием "Конкорд". В 1713 году корабль был продан Испании, а затем перешел в собственность Франции. В 1717 году легендарный пират по кличке Черная Борода захватил корабль и оснастил ее дополнительными пушками, именно он переименовал судно в "Месть королевы Анны". В июне 1718 года корабль сел на мель у побережья Северной Каролины.В апреле 2012 года появились сообщения, что американские археологи обнаружили затонувшую "Месть королевы Анны" и ведут работы по её подъему со дна. Более 30 пушек и 250 тысяч артефактов были подняты с затонувшего корабля."Уида"Корабль "Уида" принадлежал известному пирату Черному Сэму Беллами. Корабль был спущен на воду в 1715 году в Лондоне. Использовался для перевозки рабов из Африки. На судне были одни из самых огромных сокровищ за всю историю пиратства (в современном эквиваленте это $6-8 миллионов). "Уида" могла вместить до 4,5 тонны сокровищ. Судно попало в шторм и разбилось о рифы. Погибло множество людей. Корабль Беллами был первым найденным в 1982 году пиратским кораблем. На борту затонувшего корабля было найдено множество ценных артефактов, монет и сокровищ.La BelleВ 1684 году французское судно La Belle, вместе с тремя другими судами, принадлежавшими компании La Salle, отправились по реке Миссисипи с 300 поселенцами на борту в надежде колонизировать местность. Корабль затонул во время шторма, а обнаружен был в 1995 году морскими археологами.Корпус судна был восстановлен, причем на борту были обнаружены редкие и очень ценные артефакты, включая инструменты, товары для продажи, оружие, личные вещи.VasaЭто шведское боевое судно было спущено на воду в 1628 году. В свое время это был самый крупный корабль шведского флота. Однако из-за конструкторских ошибок судно перевернулось и затонуло. В 1961 году корабль был поднят, законсервирован, подвергнут реставрации и в настоящее время экспонируется в специально построенном для него музее. "Ваза" — единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века.Mary Rose"Мэри Роуз" — флагман английского военного флота при короле Генрихе VIII. Судно было спущено на воду в Портсмуте в 1510 году.В 1545 году в сражении с французами перегруженное артиллерией судно начало крениться и заполняться водой. Корабль затонул вместе с большей частью экипажа, включая капитала корабля. Лишь 35 членам экипажа удалось спастись. В последующие 20 лет предпринимались несколько попыток поднять корабль.К 1982 году со дна удалось поднять большую часть затонувших артефактов и корабельных останков."Бату-Хитам"Этот арабский торговый корабль затонул у берегов современной Индонезии более 1200 лет назад. В обломках корабля морские археологи обнаружили один из самых значительных кладов, найденных в современной истории.В опасном проливе между островами Суматра и Борнео затонуло множество кораблей, которые волновали кладоискателей на протяжении истории.В 1998 году был обнаружен арабский торговый корабль, на котором нашли очень ценные артефакты — 63 тысячи предметов из золота, серебра и керамики.Все артефакты были изготовлены в период правления династии Тан, которая стояла у власти в Китае с VII по X века. В числе предметов с арабского корабля был, например, самый большой золотой кубок того времени.Затонувший корабль XII века у берегов КореиВ 2007 году южнокорейские археологи заявили о том, что нашли затонувшее судно XII века, на борту которого была целая коллекция прекрасно сохранившегося корейского фарфора. Помимо этого, в коллекции оказались более 2 500 артефактов – чашки, тарелки, кубки. Общая стоимость клада не сообщается, однако очевидно, что найденные артефакты обладают высокой ценностью.GribshundenGribshunden – датский средневековый корабль, который был обнаружен еще в 1970-е годы, однако работы по исследованию корабля начались лишь в 2015 году. Корабль затонул у побережья Швеции в 1495 году. На его борту нашли много интересных и ценных артефактов, включая оружие, личные предметы, одежду.