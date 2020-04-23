Число заболевших коронавирус в России превысило 60 тысяч человек. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета Сергей Нетесов предупредил, что итоговое число зараженных может быть в разы больше.

Число заболевших коронавирус в России превысило 60 тысяч человек. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета Сергей Нетесов предупредил, что итоговое число зараженных может быть в разы больше.Эпидемия коронавируса в мире идет на спад, в то время как Россия проходит пик заболеваемости, отметид эксперт. Нетесов считает, что COVID-19 в России заболеют минимум 120 тысяч человек, и это позитивный сценарий.Но наиболее вероятно, что количество заболевших коронавирусом в России будет несколько раз выше. "В сумме мы получим, скорее всего, примерно 300-500 тысяч", – полагает эксперт.Особое внимание Нетесов призвал обратить на бессимптомных больных. Именно из-за них, полагает вирусолог, сложилась тяжелейшая ситуация в Италии. В барах, кафе или на футбольных матчах они заразили несколько десятков человек, а спустя некоторое время в стране было уже 100 тысяч заболевших, пояснил ученый в беседе с порталом "".на 23 апреля заразились более 62 тысяч человек, выздоровел 4891 пациент, 555 человек скончались. За последние сутки в нашей страны выявлено 4774 новых случая заболевания COVID-19.До 1 мая в России действует режим всеобщей изоляции. По данным источников, ограничительные меры продлят до конца майских праздников. При неблагоприятном развитии ситуации – до начала июня.Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной действия регионов по борьбе с коронавирусом. По его словам, выделенные на эти цели средства осваиваются очень медленно.23 Апр 2020 в 1:01 PDT