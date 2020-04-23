Ситуация на мировых рынках выглядит довольно неоднозначно. Нефтяные рынки на этой неделе испытали глубокий шок. В связи с этим многие компании и хедж-фонды теряют доходы. Тем не менее есть хедж-фонды, которые хорошо чувствуют тенденции рынка и которые даже в текущей ситуации смогли не только не потерять деньги, но и сумели получить значительную прибыль. Ниже мы расскажем об этих хедж-фондах.

Ситуация на мировых рынках выглядит довольно неоднозначно. Нефтяные рынки на этой неделе испытали глубокий шок. В связи с этим многие компании и хедж-фонды теряют доходы.Тем не менее есть хедж-фонды, которые хорошо чувствуют тенденции рынка и которые даже в текущей ситуации смогли не только не потерять деньги, но и сумели получить значительную прибыль. Ниже мы расскажем об этих хедж-фондах.Renaissance TechnologiesRenaissance Technologies – хедж-фонд, основанный Джемом Саймонсом.По состоянию на 14 апреля главный фонд Medallion отчитался о доходах в размере 39% до вычета налогов. Более того, по состоянию на март фонд отчитался о доходах в 9,9% после вычета налогов, в то время, когда индекс S&P 500 опустился до минимума за три года.Medallion ежегодно с 1988 года получает прибыль в размере в среднем 39% после вычета налогов, отмечается в статье The Wall Street Journal. Именно стратегия хедж-фонда, которая позволяет прогнозировать движения на рынке акций и облигаций, помогла фонду генерировать крупные прибыли во время краха доткомов в 2000-е годы, а также во время финансового кризиса 2008 года.Pershing SquareБилл Экман – миллиардер и глава хедж-фонда Pershing Square, довольно рано понял риски, связанные с эпидемией коронавируса и захеджировал свое портфолио против краха на рынке.Экман потратил $27 миллионов на свопы кредитного дефолта. Они выросли в цене до $2,6 миллиарда, когда эпидемия привела к росту числа дефолтов корпораций.Прибыль в $2,6 миллиарда смогла компенсировать убытки в порфолио активов Pershing и позволила Экману поддержать свою долю в таких компаниях, как Hilton и компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway.Чистая прибыль Pershing в марте составила 11,1%, в I квартале прибыль достигла 3,3%Universa InvestmentsХедж-фонд Universa Investments отчитался о поразительно высокой чистой прибыли в 4 144% за год по состоянию на 7 апреля.Universa – это хедж-фонд, который делает ставки на высокие риски, эффект "черного лебедя” и шоки на рынке.Глава фонда – Марк Спицнагел, протеже Нассима Талеба, автора известной книги "Черный лебедь". Ранее Спицнагель работал в бывшем хедж-фонде Талеба Empirica Capital, а Талеб работает научным консультантом в Universa.Crescat CapitalХедж-фонд Crescat Capital отчитался о прибыли в 40,4% и 34,5% в двух своих ключевых фондах в период между 20 февраля и 20 марта.Глава Crescat Кевин Смит половину активов хранил в наличных, а также инвестировал в золото и серебро в ожидании шока на рынках.Смит выстраивал свою стратегию на основе писем Уоррена Баффетта к акционерам.LongTail AlphaLongTail Alpha, хедж-фонд в Калифорнии, который находится под управлением бывшего управляющего PIMCO Винеера Бхансали, отчитался о прибыли в 400% в I квартале текущего года.Ранее в этом году фонд инвестировал в акции и облигации, позиционируя себя как фонд, который будет получать прибыль при росте волатильности на рынке. В результате два ключевых фонда получили значительную прибыль в шоковой ситуации на рынке.RufferRuffer, лондонский инвестиционный фонд, получил прибыль в размере $2,6 миллиарда во время паники на рынке из-за коронавируса.Фонд инвестирует в деривативы, отслеживая индекс волатильности VIX, который часто называют индексом страха. Фонд также инвестировал в кредитные деривативы, опционы S&P 500 и Euro Stoxx 50, а также золото.Прибыль Ruffer в размере $2,6 миллиарда смогла компенсировать убытки по другим активам.Odey Asset ManagementOdey Asset Management, под руководством Криспина Оди, отчиталась по деятельности ряда своих фондов во время спада на рынках.Фонд Swan, которым управляет сам Оди, отчитался о прибыли в 20% в марте и 8,3% в I квартале.Фонд Odyssey, которые делает ставки на масштабные тенденции рынка, получил прибыль почти в 16% в прошлом месяце и 27,4% в I квартале.