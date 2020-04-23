В последнее время во многих странах мира развивается культура стартапов. Предприниматели создают стартапы, привлекая инвестиции и развивая бизнес, расчитывая на долгосрочный успех. Многие стартапы смогли добиться успеха и превратились в так называемые компании-единороги, чья стоимость резко выросла. Однако в мире стартапов есть и компании-неудачники, которые потерпели крах, несмотря на все усилия их создателей. Ниже мы расскажем подробнее о таких компаниях.

В последнее время во многих странах мира развивается культура стартапов. Предприниматели создают стартапы, привлекая инвестиции и развивая бизнес, расчитывая на долгосрочный успех. Многие стартапы смогли добиться успеха и превратились в так называемые компании-единороги, чья стоимость резко выросла.Однако в мире стартапов есть и компании-неудачники, которые потерпели крах, несмотря на все усилия их создателей.Ниже мы расскажем подробнее о таких компаниях.TheranosTheranos – компания, которая оказалась в центре всеобщего внимания из-за скандала, связанного с мошенничеством.Изначально основатель компании Элизабет Холмс планировала создать пластырь, который мог бы диагностировать заболевания. Компания позиционировала себя как революционера в области здравоохранения, которая сможет диагностировать сотни заболеваний по капле крови, причем планировалось создать способ безболезненного забора крови.Элизабет Холмс удалось привлечь многочисленных инвесторов, среди которых были и довольно авторитетные люди.Несмотря на это, все заявленные устройства, которые пиарила компания, позиционируя их как инновационные разработки, так никогда и не были созданы.В итоге, когда стала известна информация о расходах компании, а также о фактах мошенничества с оборудованием, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Элизабет Холмс по-прежнему ожидает приговора суда, а компания была объявлена банкротом.Hyperloop OneVirgin Hyperloop One обещала изменить рынок коммерческого общественного транспорта. Основная технология компании – концепция, предложенная Илоном Маском в 2013 году.Hyperloop был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 480 до 1220 км/ч (в зависимости от ландшафта) с интервалом в 30 секунд в одном направлении перемещаются одиночные транспортные капсулы длиной 25-30 м.Технология напоминает скоростные пассажирские поезда, которые в настоящий момент функционируют в Японии.В ходе двух раундов инвестиций компания смогла привлечь более $92,6 миллиона. Среди инвесторов оказались Sherpa Ventures, EightVC, ZhenFund, Национальная компания французских железных дорог, Oerlikon Leybold Vacuum (одним из акционеров является Виктор Вексельберг), а также российский венчурный фонд Caspian VC Partners (представляет интересы Зиявудина Магомедова). В сентябре 2017 года компания закрыла третий раунд привлечения инвестиций в размере $85 миллионов. В результате общая сумма инвестиций составила $245 миллионов, а оценка стартапа превысила $700 миллионов.Однако проект столкнулся с рядом юридических исков, связанных с неправомерными действиями высшего менеджмента компании. Одним из таких исков стал иск с основателем компании Пишеваром, а также арест одного из важнейших инвесторов Магомедова в 2018 году.ArrivoСтартап Arrivo также предложил свою версию гиперлупа – высокоскоростного транспорта. Стартап начал работу в 2017 году, его основателем стал Броган Бэмброган, который ранее работал в Hyperloop One и оказался в центре скандала, после того как сообщил инвесторам о растратах денег руководством компании.Впоследствии он основал свою компанию, предлагающую высокоскоростной транспорт, однако с использованием несколько иной технологии перемещения капсулы. Тем не менее в конце 2018 года компания была вынуждена закрыться из-за нехватки финансирования.SolyndraSolyndra считается самым дорогим провалом стартапа в истории, так как компания смогла привлечь инвестиции на сумму более $1,5 миллиарда.Эта компания позиционировала себя как революционера в области чистых технологий. Она предлагала солнечные панели в 2000-х годах. Среди ее инвесторов было также правительство США. Именно в то время рос интерес к теме чистых технологий и спасения планеты от загрязнения.Как и в случае с Theranos, в совете директоров компании присутствовали очень авторитетные специалисты, наличие которых убедило многочисленных инвесторов в серьезности компании и ее разработок. Компания построила огромный завод по производству солнечных панелей, однако мощности завода превышали возможные заказы компании даже с учетом самый оптимистичных прогнозов. Впоследствии ситуация в компании стала ухудшаться: новых инвесторов не было, а экономическая выгода от производства оказалась ниже прогнозов. Усугубили ситуацию и перемены на рынке солнечной энергетики: в игру вступили азиатские конкуренты, использующие более дешевый труд и, следовательно, имеющие преимущество в цене. Несмотря на огромные инвестиции, компания копила долги, что в итоге привело к ее краху – компания была вынуждена объявить о банкротстве.AirwareСтартап Airware был заметным игроком американского рынка дронов. Инвестиции в компанию достигли $118 миллионов, однако, несмотря на это, компания была вынуждена закрыться.Компания занималась производством самих дронов, а также программным обеспечением. Несмотря на разработки, которые пользовались успехом, компании не хватило финансирования для продолжения работы.Усугубила ситуацию конкуренция с китайскими компаниями, в частности с таким гигантом, как DJI.Компания была основана в 2011 году Джонатаном Дауни. Свои разработки компания продавала в основном корпоративным клиентам: дроны помогали проверять дома и крыши на наличие повреждений, создавать обновляемые карты строительных площадок и т. д.Несмотря на большой объем инвестиций, компанию пришлось закрыть, а сотрудников уволить.WeWorkСтартап WeWork не обанкротился, однако ситуация вокруг него складывается далеко не самая благоприятная.Сеть офисов для коворкинга WeWork была основана Адамом Нейманом в 2010 году в Нью-Йорке. Вместе со своим партнером Мигелем Маккелви Нейман арендовал большие коммерческие помещения, обустраивал их, создавая стильный интерьер, и сдавал в аренду стартапам. К концу сентября 2019 года WeWork имела в общей сложности 625 площадок в 123 городах мира. Этот стартап считался одним из самых дорогих в мире, до тех пор, пока не стало известно о проблемах, когда компания подала документы для IPO.Из документации стало понятно, что убытки компании превысили $1 миллиард. В итоге размещение акций на бирже пришлось отложить, а руководитель компании Адам Нейман ушел в отставку. Помимо прочего, еще одной проблемой стала низкая заполняемость существующих площадок, а также увольнения сотрудников.Против Неймана началось расследование, а Softbank отказался от инвестиций.Tink LabsTink Labs — гонконгский стартап, который предоставляет гостям отеля бесплатные смартфоны.Компания была основана в 2012 году Теренсом Квоком. Она привлекла многочисленных инвесторов, а ее стоимость оценивалась более чем в $1 миллиард.Tink Labs управляет сервисом для смартфонов Handy, установленным на всех смартфонах в отелях, с которыми компания сотрудничает.Несмотря на огромные инвестиции, которые превысили $128 миллионов, компания летом 2019 года заявила о том, что прекращает работу на некоторых рынках, при этом сервис будет по-прежнему предоставляться в Гонконге и Сингапуре.uBiomeuBiome – еще один биотехнологический стартап. Компания была основана в 2012 году. Основатель компании – Джессика Ричман, которая заявила основным продуктом компании изучение микробиома кишечника с помощью теста SmartGut. Компания утверждает, что данные изучения микробиома помогут диагностировать и лечить аутоимунные и онкологические заболевания.Однако компания столкнулась с рядом обвинений, в частности в неадекватном выставлении счетов. Помимо прочего, компанию обвиняли в оказании давления на врачей, а также в том, что научная часть разработки вызывала сомнения.Компанию даже сравнивали со скандально известной Theranos – компания попала под следствие, продажи тестов были приостановлены, а руководители компании временно отстранены от ведения дел.