Смущенный ботаник и незадачливый растяпа – это только экранные образы Андрея Кайкова, в реальной же жизни редкая девушка может остаться равнодушной к его обаянию. В Судьбе человека - актер, которого знаменитым на всю страну сделали комедийные скетч-шоу, с юмором рассказывает о событиях жизни.

Смущенный "ботаник" и незадачливый растяпа – это только экранные образы Андрея Кайкова, в реальной же жизни редкая девушка может остаться равнодушной к его обаянию.В "Судьбе человека" Кайков, которого знаменитым на всю страну сделали комедийные скетч-шоу, вспоминает, что в детстве поначалу хотел стать врачом. На Андрея произвовдили тогда сильное впечатление "занимательные истории из морга", которые рассказывал двоюродный брат, учившийся на медика.Однако когда отец отвел его в литературно-поэтический театр "Факел", Андрею сказали, что у него "получается", и он решил поступать в театральный.Первый раз он приехал покорять Москву в костюме и с балалайкой. Думал, такой образ приемные комиссии впечатлит, но ошибся.Вторая попытка тоже оказалась напрасной. И только в Калуге, куда он приехал на литературно-поэтический фестиваль, его заметила и оценила член жюри — преподаватель Щепкинского училища Наталья Петрова.Она же и привела Кайкова "за руку", показала "кому надо", и Андрея приняли.От занятий любимым делом, вспоминает актер, было упоение. Не смущала ни жизнь в общежитии, ни отсутствие денег."Щепка" свела его и с первой женой: с Евгенией Дмитриевой они вместе учились, в дипломном спектакле мужа и жену и, как говорит Андрей, "дорепетировались".Свадьбу справили в родном городе Кайкова – Брянске. Причем, запомнилась она жителям города надолго.Однако через полтора года супруги расстались, а когда Андрей уже работал в театре "Содружество актеров Таганки", после одной из вечеринок он пошел провожать учившуюся в той же "Щепке" Анну Мохову. – "и закрутилось".Семь лет они были вместе, но не совсем. Официально пара так и не расписалась, хотя в этом союзе родился сын."У меня не было прописки, не было гражданских прав, чтобы жениться", — говорит актер и объясняет, что по той же причине "стал прочерком в метрике сына". Однако Кайков всегда заботился о сыне и всегда присутствовал в его жизни.Однако в тот период жизни молодому актеру даже жить было негде: Анна жила дома с мамой, а Андрей был вынужден ночевать у знакомых, а с гражданской женой только встречаться.Тогда же ему, помимо основной профессии, приходилось подрабатывать курьером, барменом, монтировщиком, грузчиком.Скитался он "по углам" до тех пор, пока Николай Губенко не предложил ему комнату в театре. Она, вспоминает Андрей, была без окон, зато до сцены – метра три.С Анной они все-таки расстались, а вскоре – после того, как он снялся в одной ставшей популярной рекламе — в его жизни появилась студентка факультета журналистики МГУ Людмила.Вместе они уже 17 лет, у них подрастают двое сыновей. На ней Андрей женился официально, хотя с иронией признается: "Быть женихом на собственной свадьбе – хуже не придумаешь!"Чем запомнилась жителям Брянска первая свадьба актера? Почему он равнодушно отнесся к предложению сниматься в передаче, которая, в итоге, его и прославила?За что его выгнали из Брянского училища культуры, и где его застало известие об утверждении в "Дорогую передачу"? Как в "6 кадров" рвались "седьмые" и "восьмые", и почему Кайков и Сергей Дорогов испугались конкуренции Бориса Корчевникова?Об этом — в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".