Президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что баскетбол в РФ ждет серьезных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что баскетбол в РФ ждет серьезных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19."Самая большая проблема, с которой столкнется наш баскетбол в ближайшем будущем – это экономические последствия пандемии, – заявил Кириленко, слова которого приводит РИА Новости. – Для многих клубов это будет очень сложная ситуация. РФБ готовит комплекс мер на следующий сезон, чтобы облегчить жизнь клубам. Но в любом случае экономические проблемы будут серьезные, я боюсь, что многим клубам даже просто выжить в этих условиях будет очень сложно".В пятницу, 27 марта, Единая лига ВТБ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20. При этом чемпион Лиги не был определен, так как не был соблюден спортивный принцип.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 184 тысячи скончались.