В Apple планируют дополнить линейку бюджетных смартфонов моделью с большим экраном. Об этом сообщил один из самых авторитетных аналитиков — экспертов по Apple, Мин-Чи Куо из тайваньской KGI Securities.

В Apple планируют дополнить линейку бюджетных смартфонов моделью с большим экраном. Об этом сообщил один из самых авторитетных аналитиков — экспертов по Apple, Мин-Чи Куо из тайваньской KGI Securities.Правда, по его информации (эксперт ссылается на свои источники в цепочке поставок американской корпорации) выпустят такой аппарат не ранее второй половины 2021-го года. Он должен заинтересовать тех, кто не готов покупать флагманский iPhone, но хочет получить производительное устройство Apple с экраном диагональю более 4,7 дюйма. Ранее предполагалось, что "iPhone 9 Plus" (он же "iPhone SE Plus") будет представлен весной 2021-го. Не исключено, что Apple отложит аппарат, так как опасается, что он в условиях кризиса отберет значительную часть продаж у более продвинутых и дорогих моделей — iPhone xR, iPhone 11 и будущих iPhone 12.Предполагается, что "iPhone SE Plus" получит полноэкранный дизайн в стиле iPhone 11, однако для биометрической аутентификации будет полагаться на дактилоскопический сенсор, а не на FaceID, как более дорогие модели. "Челка" у него все равно будет, но не такая большая, а разместятся там фронтальная камера, динамик и микрофон, пишет MacRumors.Ранее в этом месяце Apple представила новый iPhone SE, приходящий на смену старой модели с тем же названием. Устройство очень похоже на iPhone 8, однако оснащается тем же процессором, что и флагманские iPhone 11 Pro, а также более качественной камерой. Главный ее недостаток — отсутствие "ночного режима" и, как следствие, низкое качество съемки в темноте. С сегодняшнего дня Apple начала принимать заказы на новый доступный смартфон и в России, цена самой доступной версии устройства с 64 ГБ памяти — 39 990 рублей.