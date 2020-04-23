Аргентина пропустила выплату процентов по займу. Власти страны заявили, что они прилагают максимум усилий для того, чтобы избежать дефолта по облигациям, и намерены воспользоваться 30-дневным льготным периодом отсрочки. За это время Буэнос-Айресу надо успеть договориться с кредиторами о реструктуризации.

Аргентина пропустила выплату процентов по займу: порядка $500 миллионов.Власти страны заявили, что они прилагают максимум усилий для того, чтобы избежать дефолта по облигациям, и намерены воспользоваться 30-дневным льготным периодом отсрочки. За это время Буэнос-Айресу надо успеть договориться с кредиторами о реструктуризации.Правительство Аргентины хочет избежать такого хаотического дефолта, который уже наблюдался в 2002 году. Тогда признание неспособности платить по долгам привело к годам ожесточенных судебных разбирательств с кредиторами и экономическому кризису, который отправил на грань нищеты миллионы аргентинцев, до этого считавшихся средним классом.Сейчас речь идет о долге общим объемом $65 миллиардов. Предложение по его реструктуризации истекает 8 мая, а льготный период для пропущенной выплаты по процентам – 22 мая.Однако, как отмечает Reuters, кредиторы восприняли предложение по реструктуризации аргентинского долга без особого энтузиазма. Так что сделка, на которую так надеется правительство страны, под большим вопросом.Согласно заявке, направленной в том числе регуляторам США, новые облигации, которые будут выпущены в рамках предлагаемой Буэнос-Айресом реструктуризации долга, будут содержать "положения о коллективных действиях", позволяющие Аргентине изменять условия долга без согласия всех держателей. При этом министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что "предложение такое, какое оно есть"."Правительство, похоже, загнало себя в угол, – заявил агентству директор отдела экономического консультирования по Буэнос-Айресу Seido Габриэль Зелпо. – Маловероятно, что они решат вопрос реструктуризации в течение 30 дней".