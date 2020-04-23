Выступления и заявления министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который предлагает ввести налог на валютные спекуляции, вынудили Банк России обратиться к чиновникам с необычной просьбой.
Выступления и заявления министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который предлагает ввести налог на валютные спекуляции, вынудили Банк России обратиться к чиновникам с необычной просьбой.
Причина в том, что ЕЭК выпустила пресс-релиз о мерах макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической устойчивости стран ЕАЭС. К пресс-релизу приложен доклад от Глазьева, отмечает "Интерфакс".
Глазьев назвал мировой кризис следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов.
Министр предложил принять меры для защиты экономики России, в частности, ввести "налог Тобина". Такой налог широко применяют в мире для отражения атак валютных спекулянтов, которые используют колебания нефтяных цен для манипулирования курсом нацвалют.
С целью ограничения вывоза капитала из России за рубеж Глазьев предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции и использовать этот налог в общеросийских целях.
В ответ на это Банк России направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике предложения Глазьева. ЦБ предложил Минэкономразвития "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.
Глазьев неоднократно поднимал вопрос о противодействии валютными спекулянтам. По мнению министра, ЦБ отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. Введение "налога Тобина" позволит поставить заслон на пути валютно-обменных операций, за которыми не стоят импортные контракты. Глазьев подчеркивает, что в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает.