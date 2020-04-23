Выступления и заявления министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который предлагает ввести налог на валютные спекуляции, вынудили Банк России обратиться к чиновникам с необычной просьбой.

Выступления и заявления министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который предлагает ввести налог на валютные спекуляции, вынудили Банк России обратиться к чиновникам с необычной просьбой.Причина в том, что ЕЭК выпустила пресс-релиз о мерах макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической устойчивости стран ЕАЭС. К пресс-релизу приложен доклад от Глазьева, отмечает "Интерфакс".Глазьев назвал мировой кризис следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов.Министр предложил принять меры для защиты экономики России, в частности, ввести "налог Тобина". Такой налог широко применяют в мире для отражения атак валютных спекулянтов, которые используют колебания нефтяных цен для манипулирования курсом нацвалют.С целью ограничения вывоза капитала из России за рубеж Глазьев предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции и использовать этот налог в общеросийских целях.В ответ на это Банк России направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике предложения Глазьева. ЦБ предложил Минэкономразвития "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.Глазьев неоднократно поднимал вопрос о противодействии валютными спекулянтам. По мнению министра, ЦБ отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. Введение "налога Тобина" позволит поставить заслон на пути валютно-обменных операций, за которыми не стоят импортные контракты. Глазьев подчеркивает, что в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает.