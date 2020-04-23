Деловая активность в еврозоне в апреле достигла очередного рекордного минимума, что является еще одним признаком того, что пандемия коронавируса наносит серьезный экономический ущерб всему региону, пишет CNBC.

Деловая активность в еврозоне в апреле достигла очередного рекордного минимума, что является еще одним признаком того, что пандемия коронавируса наносит серьезный экономический ущерб всему региону, пишет CNBC.Согласно предварительным данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который измеряет как сферу услуг, так и производство, в апреле снизился до 13,5 пункта.В марте этот же индекс уже зафиксировал самое большое за месяц снижение до 29,7. Сокращение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение экономического роста в целом."В апреле был нанесен беспрецедентный ущерб экономике еврозоны на фоне мер по борьбе с вирусом в сочетании с падением глобального спроса и нехваткой как персонала, так и ресурсов", — заявил Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit.Уильямсон добавил, что активность во втором квартале может "зафиксировать самый сильный спад в регионе, как это отмечалось в недавней истории".Страны еврозоны пострадали от вируса сильнее всего: Италия, Испания, Франция и Германия вошли в пятерку стран мира с наибольшим количеством инфекций.Большинство европейских правительств ввели меры по ограничению распространения вируса. В результате их экономика оказалась в тупике: рестораны, магазины, кинотеатры и другие службы были закрыты для публики.Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение экономики еврозоны на 7,5% в 2020 году.Европейские лидеры должны обсудить дальнейшие меры стимулирования 23 апреля днем. Министры финансов стран еврозоны сформировали пакет финансовых мер на 500 миллиардов евро, чтобы справиться с экономическим шоком, вызванным пандемией, но каждое правительство ЕС считает, что все еще необходимо дополнительное финансирование.Уильямсон из IHS Markit сказал: "Не могу сказать, что я настроен оптимистично (по поводу встречи в ЕС)".Предварительный показатель PMI для Германии составил 17,1 пункта, что является рекордно низким по сравнению с показателем в 35 пунктов месяцем ранее. Показатель оказался ниже, чем ожидали аналитики IHS Markit, в компании отметили, что это указывает на шокирующую картину влияния пандемии на бизнес.В то же время предварительный PMI Великобритании также продемонстрировал резкое падение активности. Показатель снизился до 12,9 пункта в апреле с 36 пунктов в марте.