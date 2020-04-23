Агентство France-Presse узнало о том, что корпорация Boeing все-таки намерена уволить 10% сотрудников, занятых в производстве гражданских самолетов. В компании заявили, что предлагают программы добровольного “досрочного увольнения∎.
Корпорация Boeing планирует уволить каждого десятого сотрудника, работающего в сфере гражданской авиации. По информации AFP, массовое сокращение объясняется пандемией коронавируса.
В Boeing масштабы увольнений агентству не подтвердили, однако сообщили, что предлагают программы по добровольному увольнению, которые якобы позволят избежать последующих сокращений.
Между тем собеседники France-Presse уже уточнили, что 10%-е урезание штата затронет подразделение, занимающееся производством дальнемагистральных самолетов Boeing 787, 777, а также 737 Max.
Ранее, как писали "33Live.Ruру", о планах Boeing стало известно Washington Post, но тогда вопрос еще находился на стадии обсуждения. Руководство корпорации решало, затронут ли массовые сокращения подразделения, выполняющие военные заказы.