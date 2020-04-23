Агентство France-Presse узнало о том, что корпорация Boeing все-таки намерена уволить 10% сотрудников, занятых в производстве гражданских самолетов. В компании заявили, что предлагают программы добровольного “досрочного увольнения∎.

Корпорация Boeing планирует уволить каждого десятого сотрудника, работающего в сфере гражданской авиации. По информации AFP, массовое сокращение объясняется пандемией коронавируса.В Boeing масштабы увольнений агентству не подтвердили, однако сообщили, что предлагают программы по добровольному увольнению, которые якобы позволят избежать последующих сокращений.Между тем собеседники France-Presse уже уточнили, что 10%-е урезание штата затронет подразделение, занимающееся производством дальнемагистральных самолетов Boeing 787, 777, а также 737 Max.Ранее, как писали "33Live.Ruру", о планах Boeing стало известно Washington Post, но тогда вопрос еще находился на стадии обсуждения. Руководство корпорации решало, затронут ли массовые сокращения подразделения, выполняющие военные заказы.