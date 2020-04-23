Если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось в ближайшие дни, в нем приняло бы участие свыше половины российских избирателей. Почти 70 процентов из них поддержали бы предложенные изменения - таковы итоги социологического опроса. Всероссийское голосование было решено отложить из-за непростой эпидемиологической ситуации, но зато граждане получили больше времени на размышления.

Если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось в ближайшие дни, то в нем приняло бы участие свыше половины российских избирателей. Почти 70 процентов из них поддержали бы предложенные изменения — таковы итоги социологического опроса, которые опубликовал сегодня, 22 апреля, ВЦИОМ. Всероссийское голосование было решено отложить из-за непростой эпидемиологической ситуации, но зато граждане получили больше времени на размышления, а некоторые предлагаемые изменения теперь видятся в новом свете.Поправки в Конституцию, предложенные президентом и принятые парламентом на перспективу, с каждым днем приобретают все более актуальное звучание. Вот фрагменты из ролика:"Наши дети должны обязательно расти здоровыми и счастливыми"."Я хочу быть здоровым и получать медицинскую помощь в любое время и в полном объеме"."Здоровье нации — приоритетная задача государства, особенно сейчас, когда болезнь может подкосить целые города".Сложно спорить с такими тезисами, когда в агитационном ролике Центризбиркома доктор Мясников держит рентгеновский снимок легких, а сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников только перед интервью снимает медицинскую маску."У нас нормы про доступность медицинской помощи работают. Стали строиться новые медицинские учреждения, предоставляется круглосуточная медицинская помощь. Нормы, связанные с помощью бизнесу, тоже начали работать", — отметил Крашенинников.Концепция социального государства прямо сейчас уже применяется на практике. Медицина становится доступнее, когда строят новые больницы и массово закупают для них оборудование. Государственные меры поддержки пострадавших, граждан и бизнеса, это следование новым нормам Конституции об уважении к человеку труда и признании значения предпринимательского сообщества."Жизнь доказала, что эти поправки необходимы, востребованы уже в нынешних условиях. Они сработали на опережение. Сейчас, когда расширяется социальная поддержка населения, очень важно, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума", — рассказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.По данным ВЦИОМ, если бы голосование все-таки прошло сегодня, на избирательные участки пришло бы 54 процента опрошенных и 68 процентов из них были бы "за". Опросы показывают, что и позже, на какую дату ни была бы назначена процедура, две трети россиян в ней намерены участвовать. Больше половины граждан поправки, внесенные в Конституцию, одобряют."Меня нисколько не удивили те цифры, которые мы узнали сегодня от социологов, что очень многие наши граждане готовы прийти на участки, проголосовать, готовы поддержать конституционные поправки", — отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.Общероссийское голосование, на котором настаивал президент, отложено, но подготовка к нему ведется, просто временно перешла на удаленку, как большая часть российских офисов. Обсуждения — по видеосвязи."Это очень активная работа онлайн с экспертным сообществом. Подготовлено несколько экспертных докладов, касающихся международного опыта о совершенствовании основного закона", — сообщил член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод.И это проекту только идет на пользу — общество к нему привыкает. Испытать на себе действие новых конституционных норм, причем в экстремальных условиях — это куда доходчивее и нагляднее, чем привычная уличная агитация.