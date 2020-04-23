Бронемашины на платформе Бумеранг планируют поставлять за рубеж. По предварительным оценкам, количество заказов может достигнуть 1 миллиарда долларов.

Бронемашины на платформе "Бумеранг" планируют поставлять за рубеж. По предварительным оценкам, количество заказов может достигнуть 1 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба "Рособоронэкспорта".Как рассказал генеральный директор российского поставщика вооружения Александр Михеев, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ."Бумеранг" – это 8-колесная боевая машина: мощность двигателя – 750 лошадиных сил, максимальная скорость движения по шоссе – 100 километров в час.Броня машины защищает экипаж и десант от пуль стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и фугасных мин. "Бумеранг" способен двигаться даже если у него полностью оторваны два колеса.Вооружение боевой машины адаптируется к разным задачам. Например, "Бумеранг" может нести 30-миллиметровую пушку, автоматический гранатомет, пусковые установки с противотанковыми ракетами, тяжелый пулемет калибром 12,7 миллиметров.Важная особенность российской боевой машины – она умеет плавать. По воде "Бумеранг" двигается со скоростью до 10 километров в час.