В соцсетях набирает обороты новый бьюти-тренд – брови из гречки. Должно быть, те, кто закупил слишком много крупы на период самоизлояции, устали ее есть и нашли ей новое применение.

В соцсетях набирает обороты новый бьюти-тренд – брови из гречки. Должно быть, те, кто закупил слишком много крупы на период самоизлояции, устали ее есть и нашли ей новое применение.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от БРОВИ▪️ЛОКОНЫ▪️САМАРА (@kosulina_brows) 25 Мар 2020 в 1:53 PDTМастерицы макияжа делятся секретами: гречку приклеивают к бровям на медицинский клей.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ЛИЗА ~ БРОВИ ~ МАГНИТОГОРСК (@lizaa_brows) 25 Мар 2020 в 7:04 PDTВ интернете уже даже появились видеоролики о том, как правильно сделать гречневые брови.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Евлампия Халатовна (@chopopalo__) 31 Мар 2020 в 4:33 PDTТрудно сказать, станут ли брови из гречки мировым модным трендом, но, по крайней мере, бьюти-блогеры нашли, чем заняться в самоизоляции.Для тех, кто не готов экспериментировать с гречкой, есть и другие флешмобы – например, "ИЗОизоляция", когда интернет-пользователи копируют картины известных художников, используя при это все, что под руку попадется.