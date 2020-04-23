Цены на нефть перешли к стадии бурного роста. Фьючерсы на смесь марки Brent с поставкой в июне торгуются уже почти на 10% выше уровня закрытия среды, баррель стоит почти $23.

Цены на нефть перешли к стадии бурного роста. Фьючерсы на смесь марки Brent с поставкой в июне торгуются уже почти на 10% выше уровня закрытия среды, баррель стоит почти $23.Никаких особых новостей рынок не получил, но игра на повышение все же началась. С точки зрения спекулянтов такой ход вполне оправдан. Играть вниз уже сложно, потенциал ограничен.В отличие от WTI, котировки Brent вряд ли уйдут в минус. Во-первых, в этих контрактах достаточно маленький объем физических поставок, во-вторых, этот сорт имеет доступ к морю и практически сразу попадает в танкеры без затрат на транспортировку.Поэтому сейчас трейдеры могут погнать цены наверх — в район $30, ожидая сокращения добычи со стороны ОПЕК+, США и других стран, а также увеличения закупок нефти в стратегические резервы странами G20. Эти факторы помогут убрать с рынка избытки нефти и хоть немного сбалансировать его.Однако главный вопрос заключается в том, как будет вести себя нефть ближе к окончанию срока действия контракта. Своим мнением поделилась Анна Бутко, аналитик по нефтегазовому сектору "АТОН":"Повторится ли история с падением цены ниже нуля перед экспирацией контракта, будет во многом зависеть от того, получится ли у стран ОПЕК+ и G20 быстро снизить добычу в заявленных объемах и увидит ли рынок первые решения об "открытии стран". На текущий момент ожидается, что самый сильный дисбаланс спроса-предложения нефти придется как раз на апрель-май, а в июне ситуация начнет постепенно улучшаться".Сейчас это действительно ключевые факторы, ну а пока спекулянты могут без проблем двигать котировки в любом направлении. Сейчас цены идут вверх, так как в этом направлении потенциал огромен, а вот что будет дальше — зависит уже от фундаментальных факторов, которые пока говорят в не пользу "быков".