Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала Россия 24 рассказал, в каком случае в Москве могут прорабатываться новые ограничительные меры. По его словам, это произойдет, если количество заболевших будет расти.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, в каком случае в Москве могут прорабатываться новые ограничительные меры. По его словам, это произойдет, если количество заболевших будет расти.Данчиков отметил, что в настоящее время статистика поводов для оптимизма не дает. Дополнительные ограничительные меры могут потребоваться потому, что ничего другого не существует, кроме как оградить, локализовать коронавирус, а затем лечить его и устранять.Евгений Данчиков рассказал, что ослабление режима самоизоляции зависит от самих москвичей, их дисциплинированности, соблюдения установленных правил.Начальник Главного контрольного управления Москвы также отметил, что автоматическая система контроля цифровых пропусков в столице работает стабильно.По последним данным оперштаба, в Москве прирост больных коронавирусом за сутки составил 2548 человек.