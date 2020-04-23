Спикер Госдумы Вячеслав Володин 23 апреля направил в профильный комитет нижней палаты президентский законопроект о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях. Депутаты рассмотрят документ в приоритетном порядке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 23 апреля направил в профильный комитет нижней палаты президентский законопроект о новом статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях. Депутаты рассмотрят документ в приоритетном порядке.Проект закона поступил на рассмотрение комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Президентским законопроектом предлагается внести поправки в закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и о гражданской обороне.Президент предлагает изменить статус Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного учреждения на структурное подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это позволит повысить эффективность управления системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.По словам Вячеслава Володина, предложенные главой государства поправки будут рассмотрены в приоритетном порядке. Документ внесен на рассмотрение Госдумы 22 апреля.