Чемпион мира по боксерским версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетериев признался, что готов рассмотреть вероятность получения канадского гражданства. Спортсмен несколько лет живет в Монреале.

Чемпион мира по боксерским версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетериев признался, что готов рассмотреть вероятность получения канадского гражданства. Спортсмен несколько лет живет в Монреале."У меня имеется вид на жительство в Канаде. Когда наступит время для получения гражданства, то у меня будет выбор — получать его или нет, — признается Бетербиев, которого цитирует ТАСС. — И вид на жительство, и гражданство — это удобно"."Наличие вида на жительство имеет много положительных моментов. Но я в любом случае останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны".Напомним, что Бетербиев является непобежденным боксером полутяжелого веса: в профессиональной карьере в его активе 15 боев, каждый из которых завершался его досрочной победой. В своем предыдущем бою он победил украинца Александра Гвоздика и к своему поясу чемпиона по версии IBF прибавил пояс WBC.