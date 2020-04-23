В Сети набирает популярность видео из заповедника в Зимбабве. Двухлетняя девочка пришла в гости к диким животным, однако те не стали нападать на малышку.

В Сети набирает популярность видео из заповедника в Зимбабве. Двухлетняя девочка пришла в гости к диким животным, однако те не стали нападать на малышку.Кики Волхутер долгое время уговаривала своего отца Кима, который работает в заповеднике Санго, показать ей диких животных, пишет Daily Mail. Однако мужчина отказывался. Он боялся, что звери нападут на малышку. Спустя некоторое время Киму пришлось согласиться и взять дочь на работу. Он привел Кики к гиенам и позволил ей близко подойти к ним.Сначала дикие животные сами боялись подойти к девочке. Но позже и Кики и гиены привыкли друг к другу. Они начали играть. Малышке очень понравились эти звери, потому что они похожи на ее любимую игрушку. Гиены для дочери – это просто щенки, отмечает Ким. Со временем животные привязались к Кики и полюбили ее.Работника заповедника расстраивает, что в фильмах и мультипликационных картинах гиен всегда показывают злыми и агрессивными. Он считает этих животных очень умными, которые отлично охотятся и заботятся о сородичах.