Из Санкт-Петербурга в Москву на допрос привезли экс-депутата Госдумы, предпринимателя Дениса Волчека. В отношении бывшего парламентария расследуется уголовное дело о вымогательстве.

Из Санкт-Петербурга в Москву на допрос привезли экс-депутата Госдумы, предпринимателя Дениса Волчека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В отношении бывшего парламентария расследуется уголовное дело о вымогательстве."Волчек был задержан и доставлен вчера в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ для проведения с ним следственных действий и допроса, – сообщил источник. – Его статус на сегодняшний день не определен, так как следственные действия еще идут".Собеседник агентства отказался комментировать детали уголовного дела.О задержании Волчека стало известно ранее 23 апреля. Сообщалось, что дома у него провели обыски и изъяли мобильные телефоны и компьютер.Волчек стал депутатом Госдумы от партии ЛДПР в 2007 году и переизбирался вплоть до 2016 года. В последнее время занимался бизнесом.