Бывший руководитель формулической команды Ferrari Маурицио Арривабене решил принять посильное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Италии. Арривабене подключился к программе волонтеров и работает обыкновенным водителем машины скорой помощи.

Бывший руководитель формулической команды Ferrari Маурицио Арривабене решил принять посильное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Италии. Арривабене подключился к программе волонтеров и работает обыкновенным водителем машины скорой помощи.При этом бывшему боссу одной из лучших команд в мировом чемпионате не откажешь в скромности и нежелании попиариться на истории, которая, безусловно, добавила бы ему уважения среди соотечественников."Маурицио Арривабене, член правления футбольного "Ювентуса" и экс-руководитель гоночного департамента Ferrari показал, что он человек с большим сердцем, — цитирует издание Scuderiafans.Com известного итальянского спортивного эксперта Лео Туррини. – Он никому ничего не сказал, но с тех пор, как разразился коронавирус, Арривабене стал водителем машины скорой помощи и перевозит больных людей в клинику"."Перед лицом урагана вируса известные личности реагировали по-разному. Многие пообещали собрать средства, некоторые выписали крупные чеки в пользу врачей и больниц, а другие выставили на аукцион свои памятные вещи. Но есть такие, как Арривабене или Марио Изола, босс Pirelli Motorsport, который стал добровольцем Красного Креста и не пропускает ни одной смены", — добавляет Туррини.