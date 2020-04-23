22 апреля в России должно было пройти голосование по поправкам в Конституцию. Но его пришлось перенести из эпидемии коронавируса COVID-19. В режиме видео конференции эксперты обсуждали, что вообще думают граждане о предлагаемых изменениях в главном законе страны.

22 апреля в России должно было пройти голосование по поправкам в Конституцию. Но его пришлось перенести из эпидемии коронавируса COVID-19. В режиме видео конференции эксперты обсуждали, что вообще думают граждане о предлагаемых изменениях в главном законе страны.При референдумной явке и высокой поддержке. Именно так проходило бы всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, если бы оно состоялось в первоначально запланированную дату — то есть 22 апреля. Мировая пандемия вынудила скорректировать планы. Но социологи фиксируют: уровень поддержки предложенных президентом инициатив только растет."Фактически поправки эти приняты и одобрены парламентом – Госдумой и Советом Федерации, Законодательными собраниями регионов. Остался один – последний, но решительный шаг, это воля граждан, — отмечает Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. — И опять-таки, повторюсь, если бы голосование прошло сегодня, оно прошло бы при абсолютно референдумном результате, как показывают данные".Рост общественной поддержки поправок, конечно, вовсе не случаен. Ведь форс-мажорные обстоятельства только подчеркнули важность предложенных главой государства мер. Запрос на справедливость и большую социальную защищенность, который готовы закрепить в Конституции в виде обязательной индексации пенсий и пособий. Защита людей труда – в том числе, от незаконных увольнений. МРОТ, который главный закон страны должен привязать к прожиточному минимуму. Ответственность всех уровней власти за доступность качественной медицины. И пока социологи говорят о безусловной поддержке таких нововведений гражданами страны, власти их фактически уже реализуют: все антикризисные меры, которые сегодня принимают президент и правительство, де-факто исходят из постулатов, которые – в случае официального одобрения на голосовании, — станут частью российской Конституции."Мы продолжаем работу, мы рассылаем методические рекомендации в онлайн-режиме, — говорит Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека при Президенте РФ. — Я считаю, что такая работа не должна останавливаться. И это время как раз очень полезно использовать для осмысления гражданами сути поправок самих, процедуры голосования и усиления общественного контроля, который будет очень необходим, обеспечит прозрачность общероссийского голосования".Кстати, уверенность социологов подтверждает и опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Там провели исследование настроений россиян относительно Общероссийского голосования по поправкам. Две трети опрошенных граждан говорят, что придут на участки. Из них как минимум половина готова поддержать изменения в Конституцию, считая их принципиально важными для дальнейшего стабильного развития страны как социального государства."Действительно, сегодня получены ошеломляющие результаты социологического опроса ВЦИОМ, — комментирует Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. — Мы сегодня имеем выраженный вот таким измерителем, если так можно сказать, политический заказ от наших избирателей, населения — о том, что людям это важно. Те поправки в Конституцию, которые они приняли близко к сердцу. И мы это неоднократно обсуждали. И даже та тотальная информационная угроза в виде коронавируса не смогла заместить это желание наших избирателей так отнестись к этим поправкам".Таким образом, проведение голосования – даже в сложившейся мировой ситуации, — подавляющее число граждан считает крайне важным. Тем более, что некоторые страны мира своим примером показывают, что выборы во время пандемии возможны. Так, в Южной Корее избиратели продемонстрировали рекордную за последние три десятка лет явку и принесли победу правящей партии. Среди профилактических мер, которые власти приняли в связи с эпидемией, – и досрочное волеизъявление, и возможность отдать голос дистанционно и, конечно, обязательная дезинфекция и социальная дистанция для тех, кто пришел к избирательным урнам. Технологические решения, которые позволили бы снизить нагрузку на участки и провести процедуру в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, в России тоже есть. Более того – они совершенствуются и достаточно защищены."Основная проблема решается через интернет-голосование — человек заходит через Госуслуги, происходит его верификация, — отмечает Александр Серавин, президент Ассоциации электронной электоральной политики. — Дальше идет связь с Центральной избирательной комиссией. Он получает бюллетень, голосует".По мнению участников круглого стола Экспертного института социальных исследований, условия для проведения безопасного волеизъявления в России будут созданы уже в середине лета. А оснований переносить сентябрьский Единый день голосования, к которому готовится целый ряд субъектов, нет вовсе. При этом удастся соблюсти и тайминг кампании, и конкурентность агитационной и информационной работы. Впрочем, любые решения будут приниматься только после учета прогнозов и согласования с эпидемиологами. Ведь жизнь и здоровье граждан — по-прежнему главный приоритет.