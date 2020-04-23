К 23 апреля там уже 71 заражённый коронавирусом

Пригородные поезда временно перестанут останавливаться на большинстве станций Петушинского района Владимирской области, закрытого на карантин из-за распространения коронавируса. К 23 апреля там уже 71 заражённый коронавирусом.По информации пресс-службы Белого дома, посадка и высадка пассажиров не будет осуществляться на следующих остановках: Усад, Глубоково, Покров, платформа 113-й км, Омутище, Леоново, Костерёво, Болдино, Сушнёво. Электрички будут останавливаться только на станции в городе Петушки.«Это вынужденная мера, без которой сегодня просто невозможно побороть волну новой инфекции в районе. Поэтому, прошу всех отнестись к ней с пониманием. Мы будем встречать приезжающих и провожать отъезжающих через КПП. Также вынуждены у каждого человека проводить термометрию, проверять паспорта и другие необходимые документы», – сообщил глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий.На территорию Петушинского района будут пускать только граждан, имеющих местную регистрацию. Они должны будут сообщить о своём прибытии в районную администрацию, после чего пройти двухнедельную самоизоляцию.«Сейчас у нас введён карантин, чтобы инфекция не расползалась, чтобы мы смогли победить это страшное зло. Да, неудобство, да, нужно переждать. Но чем быстрее закончится карантин – тем лучше для всех. Поэтому прошу смириться с ограничениями. Сейчас эти новые меры борьбы с вирусом просто необходимы», - добавил Сергей Великоцкий.По данным регионального управления Роспотребнадзора, большинство из 71 заражённого в Петушинском районе – люди, работающие в соседних регионах, которые не соблюдают самоизоляцию.«Это позволит максимально ограничить возможное распространение вируса, особенно учитывая близкое соседство Петушинского района с Московской областью и Москвой, где в настоящее время выявлено максимальное количество заболевших», - отметил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.