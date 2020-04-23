Международное агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Гонконга с AA до AA- со стабильным прогнозом. Агентство ссылается на крепнущие связи с материковым Китаем как фактор риска.

Международное агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Гонконга с "AA" до "AA-" со "стабильным" прогнозом. Это – второе понижение рейтинга меньше чем за год, поставившее особый административный район Китая всего на одну ступень выше материковой части, имеющей рейтинг "А+".Агентство ссылается на крепнущие связи с материковым Китаем как решающий фактор. "Они продолжают расти в финансовом, экономическом и социально-политическом плане", – отметил старший директор по суверенным рейтингам Fitch Ratings в Азиатско-Тихоокеанском регионе Эндрю Феннелл."Оценивая положение Гонконга в рейтинге относительно материкового Китая, мы решили, что постепенная интеграция означает, что рейтинги должны быть ближе друг к другу, – добавил аналитик. – Теперь рейтинги отстоят друг от друга на одну ступень, и я думаю, что это имеет смысл..., потому что Гонконг все еще имеет некоторые институциональные различия с материковым Китаем. В частности, у него есть своя валюта, он самостоятельно управляет своими фискальными и внешними поступлениями".Правительство Гонконга выразило разочарование по поводу решения Fitch: "Решение отражает непропорциональный акцент на преобладающих социально-политических проблемах без должного признания сильных аспектов, лежащих в основе местной экономики и финансового рынка. Мнение о том, что растущие экономические и финансовые связи Гонконга с материком негативно сказываются на кредитоспособности, также необоснованно".