Футболисты и руководство красноярского Енисея пошли на сокращение заработной платы на 10% в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил директор клуба Алексей Ивахов.

Футболисты и руководство красноярского "Енисея" пошли на сокращение заработной платы на 10% в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил директор клуба Алексей Ивахов."В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь, – приводит слова Ивахова пресс-служба ФНЛ. – Чтобы поддержать "Енисей" в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну – решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик".Таким образом, "Енисей" стал пятым клубом первенства Футбольной национальной лиги, в котором согласились на снижение зарплаты, ранее это сделали в калининградской "Балтике", волгоградском "Роторе", в московском "Торпедо" и курском "Авангарде".Первенство ФНЛ, как и большинство европейских лиг, включая российскую премьер-лигу, приостановлен из-за COVID-19. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля."Енисей" в последнем перед перерывом туре дома обыграл московский "Спартак-2" (1:0) и с 28 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 184 тысячи скончались.