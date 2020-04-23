Санкт-Петербург - на третьем месте в России по числу пациентов с коронавирусом COVID-19. Сейчас важно соблюдать правила передвижения, потому что разгильдяйство тут недопустимо. Это слова генерального директора Зенита Александра Медведева. Также Медведев рассказал, что в случае необходимости стадион Газпром Арена могут переоборудовать в госпиталь для больных коронавирусом.

Берег Финского залива, одинокие гуляющие — и голос с неба, который предупреждает о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Это видео из Санкт-Петербурга, которое вызывает сложные чувства у знатоков киберпанка. Зато наглядно показывает, как с помощью беспилотника можно следить за порядком. Контроль с воздуха использует городской комитет по вопросам безопасности. У беспилотника есть не только мощная звуковая система, но и камера с высоким разрешением. В нынешних условиях аппарат оказался эффективнее, чем пеший патруль.Такой контроль вполне понятен, ведь Санкт-Петербург — на третьем месте в России по числу пациентов с коронавирусом. Так что сейчас важно "соблюдать правила передвижения, потому что разгильдяйство тут недопустимо". Это слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева. И сказал он их в процессе обсуждения другой крайней для города меры, которая напрямую может коснуться домашнего стадиона петербургской команды.Речь идет о размещении на "Газпром Арене" пациентов с коронавирусом COVID-19. Стоит сразу уточнить — имеется в виду лишь потенциальная возможность, а не начавшаяся подготовка. Тем не менее, в клубе заявили — в случае необходимости "стадион можно использовать для развертывания госпиталя". Пока такой потребности нет, однако подобный опыт уже использовали в других странах. И весьма успешно.Яркий пример — это госпиталь, развернутый на стадионе "Миллениум" в Кардиффе, крупнейшем стадионе Уэльса. Пока здесь 200 коек, при необходимости его вместимость можно увеличить на 2 тысячи мест. Но здесь уже трудятся 100 врачей и 500 медсестер. Госпиталь — это не только просторные боксы. Это мобильные рентгеновские установки и компьютерные томографы, аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование. Кстати, медики сами выбрали название для своей временной клиники – "Сердце Дракона". Мифическое существо изображено на национальном флаге Уэльса. А открывал госпиталь — дистанционно — сам принц Чарльз, переболевший коронавирусом."Дамы и господа, сегодня мы отмечаем одно из самых замечательных преобразований — превращение национального стадиона Уэльса в гигантский временный полевой госпиталь. Благодаря вашим необычайным усилиям этот стадион, так долго бывший местом для состязаний, теперь стал местом исцеления. Сейчас я слишком далеко, чтобы сделать это лично, но я знаю, что пришло время для того, чтобы объявить госпиталь "Сердце Дракона" открытым", — обратился к гражданам принц Чарльз.Впервые спортивные сооружения использовали для обустройства временных больниц для новых инфицированных коронавирусом в Ухане. Эту практику оперативно позаимствовали и в других странах. Госпиталь, например, организовали в Сан-Паулу — одном из городов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация по заболеванию COVID-19. Уже в первый день он оказался загружен на треть. Появление этой клиники позволило разгрузить стационарные больницы. Госпитали на стадионах начинали разворачивать тогда, когда модели свидетельствовали о скором ухудшении положения по заболевшим.В России взрывного роста числа инфицированных нет. Но медики говорят — нужно быть готовыми к любому повороту событий."У нас в России, в принципе, достаточно высокая обеспеченность койко-местами. Но в целом, так как пациенты с другими нозологиями никуда не делись, нагрузках на нашу систему здравоохранения продолжает оставаться высокой. Так или иначе мы должны быть готовы к наихудшему развитию событий. И это такая тактика, которая совершенно оправдана. Коронавирусная инфекция, к нашему счастью, не такая летучая, как, например, вирус кори или вирус ветряной оспы, которые могут передаваться в том числе и по вентиляции. Поэтому мы можем просто поставить койки на расстоянии 2 метра друг от друга, и пациенты друг друга заражать не будут. Вирус не имеет никаких способностей переместиться туда, куда ему бы хотелось, или туда, куда ему надо. Пока он не попадет в восприимчивые клетки, он бесполезен. Это как флешка, которая не работает без компьютера", — рассказывает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.