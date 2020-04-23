Сотрудники ГИБДД Подмосковья, останавливающие водителей для проверки, начали раздавать бесплатные наборы с медицинскими масками.

Сотрудники ГИБДД Подмосковья, останавливающие водителей для проверки, начали раздавать бесплатные наборы с медицинскими масками.Минздрав Московской области сообщил, что сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.Также маски раздают волонтеры на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц.Сообщается, что областью заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых 2 медицинские маски. Сейчас средства защиты могут получить жители Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова, но скоро маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона.Нехватка масок в период карантина решается тем, что на их производство переключаются организация, в обычной жизни далекие от подобного. Например, свадебный салон Уфы взялся шить маски для медиков.