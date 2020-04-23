Новейшую гиперзвуковую ракету Циркон планируют испытать еще около 10 раз. Тесты проведут в 2020 и 2021 году: семь-восемь – с фрегата Адмирал Горшков, два-три – с подлодки Северодвинск. Причем один раз субмарина запустит ракету из подводного положения.

Новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируют испытать еще около 10 раз. Тесты проведут в 2020 и 2021 году: семь-восемь – с фрегата "Адмирал Горшков", два-три – с подлодки "Северодвинск". Причем один раз субмарина запустит ракету из подводного положения, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее стало известно, что российские фрегаты модернизированного проекта 22350М смогут нести до 24 гиперзвуковых ракет "Циркон". Увеличенный боекомплект получат уже строящиеся боевые корабли "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".Гиперзвуковые ракеты "Циркон" способны разгоняться до скорости в 9 Махов, что примерно соответствует 10 тысячам километров в час. Радиус действия достигает тысячи километров. Первый экспериментальный запуск нового оружия с боевого корабля состоялся в феврале 2020 года.