Международная организация гражданской авиации ожидает падения глобального пассажиропотока в секторе авиаперевозок на 1,2 миллиарда человек.

К сентябрю этого года мировой поток авиапассажиров сократится на 1,2 миллиарда. Такой прогноз дает Международная организация гражданской авиации.Кроме того, по оценке аналитиков ИКАО, международная пропускная способность может сократиться на две трети по сравнению с первоначальным прогнозом на первые три квартала этого года. В результате падение доходов с января по сентябрь составит от $160 миллиардов до $253 миллиардов."Поскольку воздушное сообщение имеет решающее значение для устойчивого экономического развития во всех регионах мира, эта информация имеет решающее значение для многих национальных правительств и региональных организаций, которые в настоящее время планируют восстановление экономики после COVID-19", – подчеркивается в сообщении организации.В ИКАО полагают, что наибольшие потери понесут компании Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Северной Америки. При этом больше всего пассажиропоток упадет именно в Старом Свете, где лето традиционно становится пиковым периодом путешествий.