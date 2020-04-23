Строительство инфекционного центра на территории воинской части в Анастасьевке Хабаровского края ведется ускоренными темпами. На сегодня готовность здания составляет более 50 процентов.

Строительство инфекционного центра на территории воинской части в Анастасьевке Хабаровского края ведется ускоренными темпами. На сегодня готовность здания составляет более 50 процентов.Как передает ГТРК "Дальневосточная", возведение госпиталя ведется круглосуточно, рабочие трудятся в три смены. Строительные и отделочные материалы поступают со всей страны. В настоящее время в главном здании идет монтаж системы водоснабжения, прокладываются электрические кабели, устанавливают систему пожаротушения. Практически готов фундамент под очистной слив.Руководитель проекта Николай Лада отметил: "Объект готов на 56 процентов. Полностью завершено возведение кирпичных перегородок. Сейчас приступили к монтажу внутренних перегородок и панелей".Отметим. что всего Министерство обороны РФ планирует возвести 16 военных инфекционных центров на территории страны. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на заседании правительства Российской Федерации.Сооружение новых медцентров по всей стране идет опережающими темпами. Военные специалисты Министерства обороны РФ завершили строительство 9 многофункциональных медцентров из 16-ти. Каркасы госпиталей уже возведены в следующих городах: Подольск, Одинцово, Смоленск, Волгоград, Новосибирск, Омск, Оренбург и Калининград. А в Нижнем Новгороде центр сдан досрочно 17 апреля.