Иностранные граждане, которые находятся на территории России и не имеют разрешения на работу или патента, смогут осуществлять свою трудовую деятельность без наличия соответствующих документов в период с 15 марта по 15 июня. Такие меры приняты в соответствии с указом президента от 18 апреля, касающегося правового положения мигрантов и лиц без гражданства.

Иностранные граждане, которые находятся на территории России и не имеют разрешения на работу или патента, смогут осуществлять свою трудовую деятельность без наличия соответствующих документов в период с 15 марта по 15 июня. Такие меры приняты в соответствии с указом президента от 18 апреля, касающегося правового положения мигрантов и лиц без гражданства в условиях пандемии коронавируса.Кроме того, в обозначенный период не нужно производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, которые работают на основании патента.В сообщении ГУ МВД России по Москве отмечается, что работодатели и заказчики услуг имеют право привлекать иностранных граждан при наличии соответствующего разрешения. В правоохранительных органах подчеркнули, что обязательным условием для использования иностранной рабочей силы является соблюдение работодателем требований законодательства России, а также санитарно-эпидемиологических мер.