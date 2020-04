В марте в Ираке был введен карантин для предотвращения распространения COVID-19. Жесткие ограничения были продлены и в апреле.

В марте в Ираке был введен карантин для предотвращения распространения COVID-19. Жесткие ограничения были продлены и в апреле. Между тем, во второй декаде текущего месяца боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России) и других неизвестных вооруженных групп провели серию атак против иракских военных и полицейских, пишет Al-Monitor.Атаки боевиков в основном происходили в спорных районах Северного Ирака, включая Киркук, самый густонаселенный город региона. На эти территории претендует как региональное правительство Курдистана, так и федеральные власти в Багдаде. Курдские силы взяли под свой контроль регион в 2014 году, когда ИГ (запрещена в России) пришло в Северный Ирак. Однако сразу после состоявшегося в 2017 году референдума о независимости Курдистана в регион вернулись иракские военные, и власть перешла к федеральному правительству.Независимые военные эксперты полагают, что недавние нападения совершили "спящие ячейки" ИГ (запрещена в России), которых довольно много на юго-западе от Киркука, в первую очередь в Хавидже. Хавиджа "прославилась" в 2015 году, когда в интернете появилось видео, на котором боевики ИГ (запрещена в России) обезглавили курдских солдат.В то же время, по мнению Iraqi Security Media Cell, не все нападения были совершены боевиками ИГ (запрещена в России). Хорошо известно о неприязни суннитов к шиитам, которые доминируют в федеральном правительстве и в "Силах народной мобилизации", и к курдам на спорных территориях. Эти негативные настроения могли также спровоцировать атаки против иракских сил."В спорных районах Ирака не раз обострялись межконфессиональные и этнические отношения, — рассказывает эксперт Institute for the Study of War Николас Херас. — Там много недовольных суннитских общин и более чем достаточно вооруженных людей из местных племен, которые хотят отомстить курдам и шиитам".Херас также считает, что ИГ (запрещена в России) "восстановило" себя в Северном Ираке и сегодня имеет в подполье достаточно боевиков, которые воевали против иракских и международных сил. По его словам, ИГ в последнее время приобрело уверенность и готово сражаться."В последние несколько месяцев ИГ вновь чувствует себя силой, способной проводить военные операции вблизи крупных городов в спорной иракской зоне, что, безусловно, должно беспокоить иракских силовиков, — говорит Херас. — У ИГ достаточно разветвленная сеть, и боевики могут наносить удары, когда и где захотят, причем довольно мощные".О росте уверенности ИГ также говорит журналист курдского новостного издания Rudaw Лоук Гафури: если раньше боевики нападали на небольшие деревни, то теперь атакуют иракские силы безопасности."Мы всегда слышали, как ИГ нападает на деревни и мирных жителей в этих районах, — говорит Гафури. — В последнее время мы все чаще слышим, как они нападают на конвои сил безопасности".По мнению журналиста, террористы воспользовались тем, что силы безопасности сегодня заняты организацией коронавирусного карантина на спорных территориях.Атаки боевиков происходят в самое неподходящее время для Ирака. Страна все еще не преодолела многомесячный правительственный кризис: назначенный премьер-министром Мустафа аль-Кадими до сих пор не может сформировать кабинет. С октября, несмотря на комендантский час, продолжаются антиправительственные протесты в Багдаде и других городах. А глобальное падение цен на нефть больно ударило по федеральному бюджету Ирака.