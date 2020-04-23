Несколько часов тушили пожар в Колосовском районе Омской области. Из-за сильного ветра огонь чуть не уничтожил целую деревню. В итоге пострадали три дома, семь сараев и магазин.

Несколько часов тушили пожар в Колосовском районе Омской области. Из-за сильного ветра огонь чуть не уничтожил целую деревню. В итоге пострадали три дома, семь сараев и магазин.Как сообщают "Вести Омск", крупный пожар возник в селе Таскатлы Колосовского района. Сильный ветер быстро гнал огонь от дома к дому. К моменту прибытия пожарных расчетов МЧС уже горели несколько домов и хозяйственных построек.Пожарным потребовалось порядка шести часов, чтобы полностью ликвидировать возгорания. Чуть меньше тысячи гектаров составила общая площадь пожара. Часть домов удалось спасти. Сильно выгорели три жилых строения, один магазин и семь хозблоков.Во многих регионах сейчас установилась теплая погода, в том числе и в Омской области. Так, в Алтайском крае где уже стоит сухая и жаркая погода, в связи с резко возросшей угрозой возникновения лесных пожаров, власти региона ввели особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры и проводить любые работы, связанные с огнем.