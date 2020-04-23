Сильный ветер, бушевавший в Москве накануне, повалил в городе 210 деревьев, повреждения получили более 60 машин, люди не пострадали. Сегодня в Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Сильный ветер, бушевавший в Москве накануне, повалил в городе 210 деревьев, повреждения получили более 60 машин, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Сегодня в Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра — его скорость при порывах может достигать 18 метров в секунду.Воздух в городе прогреется до 6-9 градусов тепла, в Подмосковье ожидается плюс 5-10 градусов."Во второй половине дня местами возможны небольшие кратковременные осадки преимущественно в виде дождя", — сообщил ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.А вот в ночь на 24 апреля в городе может похолодать до минус 3 градусов.