120 миллионов медицинских масок в день - именно столько сейчас выпускают в Китае, отправляя по всему миру в качестве гуманитарной помощи. Одновременно в КНР отвечают на новые обвинения из Вашингтона - в США считают, что китайские власти намеренно скрывали информацию о коронавирусе.

120 миллионов медицинских масок в день — именно столько сейчас выпускают в Китае, отправляя по всему миру в качестве гуманитарной помощи. Одновременно в КНР отвечают на новые обвинения из Вашингтона — в США считают, что китайские власти намеренно скрывали информацию о коронавирусе.Зарекомендовав себя в борьбе с эпидемией, дезинфицируя улицы, теперь они приходят на помощь фермерам Хубэя и удобряют с воздуха рапсовые поля с помощью дронов. Один такой справляется с двадцатью гектарами за час и заменяет десять работников. Еще один плюс дронов в том, учитывая одно из требований выхода из карантина, что большими компаниями не нужно собираться. Вот и в Шанхае все еще в масках, но дистанция уже короче.Выстраиваясь в очереди за любимой лапшой и даже в уханьский зоопарк, китайцы возвращаются к прежнему ритму, а с ними и производство аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов и, конечно, масок. Одна только фабрика в Пекине в день производит 900 тысяч штук.Как только спрос на маски вырос даже не в сотни, а в тысячи раз, их выпуск наладили даже те производства, которые раньше этим никогда не занимались. Теперь в Китае ежедневно выпускают сто двадцать миллионов масок. Их отправляют и в качестве гуманитарной помощи (только в Россию улетели 150 миллионов штук), и по коммерческим контрактам, что только за месяц принесли Китаю почти полтора миллиарда долларов.В грузовых терминалах — очереди из самолетов, в том числе американских. Одну из партий, предназначенную для Франции, коммерсанты из США даже пытались перекупить прямо в аэропорту. Зато на государственном уровне в адрес Китая только и слышны обвинения.Госсекретарь Помпео сегодня снова разразился бездоказательной тирадой про искусственно созданный в Ухане вирус и то, что Китай это тщательно скрывает, как якобы скрывал и сам факт эпидемии. Прокурор штата Миссури пошел еще дальше:"Здесь в Миссури у нас уже свыше 6 тысяч заражений, около 200 погибших. Люди не могут нормально похоронить своих близких. Что уж говорить об экономических последствиях? Я как главный прокурор Миссури считаю своим долгом передать этот иск против китайского правительства в суд. Они несут полную ответственность за случившееся", — заявил Эрик Шмитт.Эти заявления в Китае назвали абсурдом, напомнив и про то, что об опасности нового вируса Пекин предупредил весь мир сразу, как только узнал о вспышке. Да и не дело это американских судов — оценивать усилия в борьбе с эпидемией китайских врачей. Пусть лучше подумают о своих."Так называемый "иск" — это чисто злонамеренный судебный процесс, который нарушает основные правовые принципы. Всем ясно, что истинная цель передачи ответственности в это время заключается в том, чтобы скрыть свои собственные проблемы. Мы советуем этим людям тратить свои силы и время на заботу о себе самих и делать добрые дела для своих людей", — отметил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.Но Белому дому во всем мерещится китайская угроза. Вспомнили даже про многострадальную торговую сделку, к которой Вашингтон и Пекин шли больше двух лет. Трамп почему-то решил, что Китай обязательно воспользуется пунктом про то, что в случае непредвиденных стихийных обстоятельств, а пандемия именно такой случай, стороны могут обнулить соглашение. Президент США тут же написал в Twitter: "Тогда мы сделаем то, что я могу сделать лучше всех". Что именно — не уточнил, но все и так поняли — США не против очередной торговой войны. Впрочем, на это в Пекине даже не стали обращать внимания. Отправившись в рабочую поездку по провинции Шэньси, глава КНР встретился с жителями региона на чайных плантациях. Это еще одна отрасль, которая должна помочь в восстановлении всей экономики.