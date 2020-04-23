Половина немецких компаний ввели временные рабочие места и сократили время работы из-за снижения спроса, доходов во время коронавируса согласно исследованию экономического института IFO Германии.

Половина немецких компаний ввели временные рабочие места и сократили время работы из-за снижения спроса, доходов во время коронавируса согласно исследованию экономического института IFO Германии.Краткосрочная работа — это форма государственной помощи, которая позволяет работодателям переключать работников на более короткие рабочие часы во время экономического спада, чтобы сохранить сотрудникам заработную плату. Эта мера широко используется в промышленности, в том числе в автомобильном секторе Германии.Около 18% опрошенных компаний заявили, что хотят уволить работников или не продлевать временные контракты. Опрошенные компании заявили, что ожидают ограничения мобильности населения в ближайшие четыре месяца, призванные замедлить распространение вируса.Правительство канцлера Ангелы Меркель запустило беспрецедентный пакет мер по спасению экономики, сообщило Reuters. В четверг ее однопартийцы и их партнеры по коалиции социал-демократов одобрили дополнительный стимул в размере около 10 миллиардов евро, который включает еще больше денежной поддержки для временных работников.По данным исследования, около 15% компаний были вынуждены остановить производство. Германия до пандемии переживала 11-й год роста, но новый вирус приблизил крупнейшую экономику Европы к падению, к рецессии. Институт заявил, что объем производства в стране может сократиться на 20%.