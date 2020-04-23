Москва готова к отмене карантина из-за коронавируса. С таким заявлением выступила известный врач, доктор медицинских наук Елена Малышева. Однако количество заболевших в городе продолжает ежедневно расти. Последние новости о COVID-19 на 23 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.
Москва готова к отмене карантина из-за коронавируса. С таким заявлением выступила известный врач, доктор медицинских наук Елена Малышева. Однако количество заболевших в городе продолжает ежедневно расти. Последние новости о COVID-19 на 23 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в мире
Заболели – 2 593 520;
Умерли – 177 705;
Выздоровели – 580 648.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,9 миллиона, более 179 тысячи скончались. Лидерами по числу зараженных остаются США – 826 тысяч подтвержденных случаев. В Испании – 208 тысячи, в Италии – 183 тысячи.
Мир все еще находится на ранних стадиях эпидемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения. Пока рано делать прогнозы насчет того, когда вспышка достигнет пика в каждой отдельной стране.
Последнее время организация делает крайне пессимистичные заявления о ситуации с коронавирусом. США приостановили финансирование ВОЗ, обвинив ее в работе на Китай.
Коронавирус в России
Заболели – 57 697;
Умерли – 547;
Выздоровели – 4 420.
Число заболевших коронавирусом в России достигло 57,6 тысячи. Премьер-министр Михаил Мишустин посчитал неудовлетворительной подготовку регионов к эпидемии. По его словам, власти на местах отнеслись к ситуации "формально", а выделенные из федерального бюджета деньги на борьбу с COVID-19 тратятся слабо.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию. Это поможет отслеживать транспортные потоки, считает он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 31 981;
Умерли – 191;
Выздоровели – 1 838.
В Москве коронавирус выявили у 31981 человека. В случае, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, то власти начнут прорабатывать дополнительные ограничительные меры, заявил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Но доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева считает, что Москва готова к отмене карантина. В городе развернуты дополнительные места для заболевших, создано большое количество реанимационных коек, закуплены аппараты ИВЛ, отметила она. "С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", – сказала Малышева в прямом эфире в Instagram.
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
31 981
191
1 838
Россия
57 697
547
4 420
США
760 422
42 123
64 233
Весь мир
2 493 520
171 205
580 648
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