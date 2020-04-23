Москва готова к отмене карантина из-за коронавируса. С таким заявлением выступила известный врач, доктор медицинских наук Елена Малышева. Однако количество заболевших в городе продолжает ежедневно расти. Последние новости о COVID-19 на 23 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Москва готова к отмене карантина из-за коронавируса. С таким заявлением выступила известный врач, доктор медицинских наук Елена Малышева. Однако количество заболевших в городе продолжает ежедневно расти. Последние новости о COVID-19 на 23 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 2 593 520;Умерли – 177 705;Выздоровели – 580 648.По последним данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,9 миллиона, более 179 тысячи скончались. Лидерами по числу зараженных остаются США – 826 тысяч подтвержденных случаев. В Испании – 208 тысячи, в Италии – 183 тысячи.Мир все еще находится на ранних стадиях эпидемии коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения. Пока рано делать прогнозы насчет того, когда вспышка достигнет пика в каждой отдельной стране.Последнее время организация делает крайне пессимистичные заявления о ситуации с коронавирусом. США приостановили финансирование ВОЗ, обвинив ее в работе на Китай.Коронавирус в РоссииЗаболели – 57 697;Умерли – 547;Выздоровели – 4 420.Число заболевших коронавирусом в России достигло 57,6 тысячи. Премьер-министр Михаил Мишустин посчитал неудовлетворительной подготовку регионов к эпидемии. По его словам, власти на местах отнеслись к ситуации "формально", а выделенные из федерального бюджета деньги на борьбу с COVID-19 тратятся слабо.В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию. Это поможет отслеживать транспортные потоки, считает он.Коронавирус в МосквеЗаболели – 31 981;Умерли – 191;Выздоровели – 1 838.В Москве коронавирус выявили у 31981 человека. В случае, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, то власти начнут прорабатывать дополнительные ограничительные меры, заявил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Но доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева считает, что Москва готова к отмене карантина. В городе развернуты дополнительные места для заболевших, создано большое количество реанимационных коек, закуплены аппараты ИВЛ, отметила она. "С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни", – сказала Малышева в прямом эфире в Instagram.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква31 9811911 838Россия57 6975474 420США760 42242 12364 233Весь мир2 493 520171 205580 648Коронавирус | | || | | | |