О влиянии ситуации на космическую и спутниковую отрасли и о том, как вирус подтолкнет развитие отдельных областей спутниковой индустрии в России и мире, - в нашем материале.

Пандемия COVID-19 приводит мир не только к здравоохранительному коллапсу, но и к экономическому упадку: Международный валютный фонд уже подтвердил, что мировая экономика сейчас переживает худшую рецессию, чем во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. О влиянии ситуации на космическую и спутниковую отрасли и о том, как вирус подтолкнет развитие отдельных областей спутниковой индустрии, "33Live.RuRu" поговорили с генеральным директором Iridium Владиславом Шпилевым.Наиболее активно развивающиеся в последние годы направления космической отрасли — глобальная спутниковая связь, спутниковая навигация и формирование группы космических аппаратов для обеспечения всемирного открытого интернета, доступного любому человеку независимо от его местонахождения. К началу пандемии 2020 года в космос уже была отправлена часть спутников для этих целей как британской корпорацией OneWeb, так и проектом Starlink Илона Маска. Конечно, глобальный кризис и всевозможные ограничения вследствие пандемии затронули и эти проекты, и строить прогнозы сейчас довольно сложно.Операторы спутниковой связи приняли все меры предосторожности для защиты своих сотрудников и обеспечения бесперебойной работы своей космической и наземной инфраструктуры. Как у высокотехнологичных компаний, у операторов есть весьма эффективные инструменты для дистанционной работы и связи с партнерами и клиентами.Отрасль чувствует негативный эффект от пандемии и ограничений. Глобальные коммерческие авиаперевозки сократились почти на 70%, а ведь спутниковые службы находятся в кабине и в салоне многих авиалайнеров. Сервисы спутниковой связи также широко используются компаниями для проверки состояния транспортных средств и машин, а так как бизнес массово приостанавливает работу в условиях пандемии, в этой области спутниковой индустрии возникают потери доходов.В любом случае экономический спад и потенциальная неплатежеспособность части абонентов отразятся на бизнесе спутниковой связи. Изменится структура продаж. Например, мобильность людей и транспорта сократилась в виду закрытости стран, соответственно спутниковые телефоны и устройства персональной связи востребованы в чуть меньшей степени. Снижение спроса традиционно компенсируется другими сегментами, у Iridium — госзаказчиками, торговыми судами.В разгар пандемии произошло банкротство OneWeb, оператора мегагруппировки спутников для общедоступного интернета из любой точки Земли. Неудача этого проекта не связана с общим кризисом, хотя это и повлияло на важный раунд финансирования компании. Это банкротство отличается от других известных банкротств спутниковых операторов: в случае с OneWeb инвесторы отказываются от проекта до завершения строительства спутниковой группировки.Это событие говорит скорее о конкретных обстоятельствах, возникших у OneWeb, чем о ситуации в спутниковой отрасли в целом, которая чувствует себя достаточно хорошо даже сейчас. Провалы у стартапов нередки, но здесь в случае с глобальными спутниковыми группировками гигантские средства тратятся до момента, когда можно хоть немного судить о жизнеспособности проекта, — и такая неудача неизбежно обращает на себя внимание.Тем не менее о случившемся c OneWeb нельзя не жалеть. Любой успешный проект в космосе — это в первую очередь результат терпения акционеров, а не только размера вложенных капиталов. Спутниковые системы, как правило, требуют больших затрат и много времени до начала окупаемости. Пример Iridium показывает, что если проявить терпение при построении и совершенствовании бизнес-модели, можно превратить проект в доходный бизнес за 30 лет. Если кто-либо сможет пройти этот путь вдвое быстрее, то все равно срок покажется слишком долгим для большинства инвесторов.Предпринимателям в 2020 году вообще приходится непросто. Аналитики Economist Intelligence Unit прогнозируют падение мировой экономики на 2,2%, хотя должна была вырасти на 2,3%. Российскую экономику при самых оптимистичных прогнозах ждет долгосрочная рецессия.Однако, если посмотреть на кусочки пазла, а не на картину в целом, можно выделить отдельные направления, активному развитию которых сложившаяся ситуация только способствует. Например, наблюдается значительный рост в IoT-сегменте: компактные "умные" устройства, способные поддерживать двустороннее соединение для передачи, мониторинга, отслеживания и управления данными по всему миру, как никогда актуальны во время вынужденного дистанцирования. В условиях опасности для здоровья людей, сокращения командировок и перелетов работодатели будут больше заботиться о безопасности сотрудников и активно внедрять бесконтактные методы мониторинга и управления техникой и объектами.Лишь 10% планеты обеспечено традиционными наземными средствами связи, в остальной части главные помощники — спутниковые технологии, способные обеспечить непрерывность бизнеса даже в такой сложный период. Для России это особенно актуально с учетом ее огромных территорий. На отечественном рынке уже есть действующие примеры добывающих компаний, которые устанавливают на промышленную технику спутниковое оборудование и получают аналитику из отдаленных уголков страны, и множество других примеров из разных отраслей.Пандемия также обратила дополнительное внимание со стороны государства на безопасность населения, проживающего на удаленных территориях. В частности, речь идет о малочисленных коренных народах Севера, которые и в спокойные времена полагались на связь для решения бытовых проблем, действий в экстренных ситуациях, эффективного ведения хозяйства, как, например, предотвращения отколов стада в оленеводстве с помощью спутниковых датчиков на животных. А в условиях пандемии жизненно важно информировать многие тысячи таких семей о ситуации с вирусом наравне с городским населением, и своевременно сделать это в многокилометровом отдалении от ближайших населенных пунктов возможно только по спутниковым телефонам.Программа "Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей" помогает добиться того, чтобы как можно большая часть населения страны могла воспользоваться всеми преимуществами телекоммуникационных услуг спутниковой связи вне зависимости от своего территориального расположения и удаленности от крупных узлов сетевой инфраструктуры. В начале пандемии система мониторинга перемещений коренного кочующего населения, организованная в рамках этой программы, позволила максимально быстро известить кочевое население об опасности посещения сел и предотвратить распространения болезни в трудно удаленным местах, где оказание высококвалифицированной помощи затруднено.Спутниковая связь используется в самых разнообразных и важных процессах, начиная от действий при чрезвычайных ситуациях, путешествий, логистики и добычи полезных ископаемых, заканчивая научными исследованиями и глобальными социальными программами по обеспечению всего населения Земли возможностью связаться с близкими или вызвать помощь. Вот почему по-прежнему прогнозируется рост космической и спутниковой индустрий, хотя и не такой быстрый и, возможно, не по таким очевидным сценариям, как в прошлом году.