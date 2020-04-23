Кремль пока не определил дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией.

Кремль пока не определил дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что "есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией".На вопрос о том, вышли ли показатели заражения COVID-19 на плато, представитель Кремля сказал, что "ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной".По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555 пациентов.За последние сутки рост числа инфицированных замедлился: в целом по России он составил 8,2 процента, по Москве - 6,1 процента. В стране проведено более 2,4 миллиона тестов на COVID-19.