Отрицательные цены на нефть стали неожиданностью не для всех. Кто предсказывал коллапс рынка, и почему Мосбиржа вводит механизм торговли ниже нуля?

Цены на нефть, возможно, нащупали дно. Накануне котировки наконец перешли к росту,и цена за баррель смеси Brent поднялась выше 20 долларов, хотя в среду утром опускалась ниже 15-и. Особых поводов для оптимизма пока нет, просто спекулянты взяли передышку или решили закончить игру на понижение. Американская нефть WTI пока стоит около 14 долларов, при этом еще в понедельник уходила в минус на на несколько десятков долларов.Отрицательные цены на нефть стали большой неожиданностью для многих, но оказывается, нашлись и те, кто предсказывал такое развитие событий.еще 17 марта. Тогда цены на нефть рухнули до многолетних минимумов, но никто не знал, что это только начало. Однако аналитик японского банка Midzuho озвучил свой апокалиптический прогноз: “Цены на нефть упадут ниже нуля. Вам еще придется платить за доставку”, — сказал он.Кто мог представить, что прогноз сбудется уже через месяц? Не готовы к такому повороту событий были и биржевые площадки. Так, Чикагской бирже пришлось выпускать специальное заявление о том, что фьючерс может торговаться на отрицательных значениях. А Московская биржа накануне приняла решение о разработке и внедрению механизма проведения торгов производными инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив и проработать его реализацию с учетом регуляторных и налоговых аспектов.При этом, несмотря на отсутствие такого механизма, перерасчет исполнения апрельских фьючерсов на смесь WTI производиться не будет. Экспирация по нему прошла по цене минус 37,65 долларов. Дело в том, что этот контракт на Мосбирже торгуется по лицензии от Чикагской биржи и экспирация определяется исходя из цены именно в Чикаго. Российской площадке пришлось обратиться за разъяснения, и американские коллеги заявили, что никакого перерасчета быть не может. Таким образом, фьючерс на Мосбирже торговался на положительной территории, а расчет проводился по отрицательной цене.