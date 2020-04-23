Банкротство угрожает энергетической промышленности США – всем компаниям, начиная от разработки нефтяных месторождений до владельцев трубопроводов.

Банкротство угрожает энергетической промышленности США – всем компаниям, начиная от разработки нефтяных месторождений, добычи, переработки, выработки энергии до владельцев трубопроводов, сообщило Reuters после опроса банкиров и юристов отрасли.Американские производители сланцевой нефти, переработчики нефти и трубопроводные компании, как и все в мире, стремятся получить новые кредиты для закрытия "дыр" в своих бюджетах, но все чаще сталкиваются с процедурой банкротства и реструктуризацией долга, который стал непосильным из-за рухнувшего спроса на топливо и ограничения работы из-за карантина.Спрос на топливо упал примерно на 30% во всем мире из-за пандемии коронавируса, что привело к ценовой войне нефтепроизводителей в разных странах мира, наводнивших рынки никому не нужной нефтью. Цена американской нефти более чем 2 раза ниже необходимой для безубыточной работы нефтяников США, не связанных с международными концернами.В отличие от остальных стран нефтедобыча в США очень зависима от спроса, банковских кредитов и денег инвесторов. Спрос на топливо в США упал на 25% и может продолжаться свыше года. Падение спроса привело к тому, что биржевая цена американской нефти США в понедельник стала отрицательной: по факту трейдер должен был доплатить из своего кармана $38 за каждый баррель нефти для доставки покупателю. Это произошло, после того как американские нефтяники уже сокращали добычу и просили кредиторов о реструктуризации долгов.Но, с другой стороны, энергокомплекс США обладает большой живучестью: оборудование для бурения и добычи берется в аренду, а банкротство лишь процедура снижения долговой нагрузки.По данным юридической компании Haynes and Boone, работающей в энергетике, примерно половине из 60 независимых производителей нефти в США, вероятно, потребуется искать новое обеспечение под получение кредитов, необходимых для нормальной работы.Ожидается, что в ближайшие недели все больше производителей сланцевой нефти, переработчиков и трубопроводных компаний будут искать защиты от банкротства. Сланцевая компания Whiting Petroleum уже объявила о таких шагах в начале этого месяца, а многие мелкие и средние производители, включая Chesapeake Energy Corp, наняли долговых консультантов.В США уже сокращена добыча на 600 тысяч баррелей в сутки, и это сокращает доходы НПЗ, трубопроводных и добывающих компаний.Так, нефтеперерабатывающая компания PBF Energy, одна из крупнейших в США, за десять лет построила сеть из шести нефтеперерабатывающих заводов в США, включая покупку в этом году завода в Сан-Франциско за $1 миллиард. С падением рынка вся компания в настоящее время стоит меньше, чем эта покупка. В прошлом месяце PBF заявила, что продаст заводы по производству водородного газа за $530 миллионов, чтобы собрать деньги для погашения долга и операционных расходов."Ребята из реструктуризации долгов очень заняты. Я не думаю, что они будут заняты только в этом году, — я думаю, что это многолетний процесс", — заявил в среду инвесторам Джеймс Уэст из инвестиционного банка Evercore ISI.