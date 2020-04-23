В Ижморском районе Кемеровской области огонь уничтожил 18 домов. Объятое пожаром село Постниково тушили более сотни человек и два десятка единиц техники, включая вертолет.

В Ижморском районе Кемеровской области огонь уничтожил 18 домов. Объятое пожаром село тушили более сотни человек и два десятка единиц техники, включая вертолет.Инцидент попал на видео, снятое очевидцем. "Кто-то траву поджег, и ветрище!" — емко резюмировал мужской голос на опубликованных кадрах.Пожар отнял кров у 36 жителей села Постниково, из которых 13 детей. Губернатор области, по информации сайта Kmvn.ru, заявил, что власти помогут всем, кто лишился дома. В настоящее время их размещают здании школы-интерната, где будут обеспечены питание и спальные места.По последней информации, от огня никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.